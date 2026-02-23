New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X sosyal medya platformundan dün yaptığı paylaşımda on yıldır böyle bir fırtına görmediklerini vurgulayarak, "Şehrin bazı bölgelerinde 71 santimetreye kadar yağış görülebilir. " ifadelerinde bulunmuştu. ABD'nin kuzeydoğusunda kış şartları ve soğuk hava dalgası gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, şiddetlenmesi beklenen koşullara karşı birçok eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele ediliyor ve daha sert koşullara karşı hazırlık yapılıyor. Yoğun kar yağışı altında kalan bölgede tipi ve kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaşması, görüş mesafesinin de azalması bekleniyor.

Pek çok kentte toplu taşıma seferleri durduruldu, seyahat yasakları ilan edildi ve binlerce uçuş iptal oldu. Karla kaplı New York'ta kent genelinde acil durum ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi.

New York eyaletinin diğer bölgelerinin yanı sıra New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi. Uzmanlar, kar ve rüzgarın uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıldır böyle bir fırtına görmedik. Şehrin bazı bölgelerinde 71 santimetreye kadar yağış görülebilir. Lütfen mümkünse içeride kalın ve sokakta yardıma ihtiyacı olan birini görürseniz 311'i arayın." ifadelerine yer vermişti.

Mamdani bir diğer paylaşımında ise şehirdeki yüzden fazla merdivenli sokakta yaşanabilecek kazaları önlemek için tuzlama çalışması başlatıldığını aktardı ve çalışmalara bizzat katıldığını gösteren fotoğraflara yer vermişti. New York Belediye Başkanı ayrıca, şehrin denize kıyısı olan bazı bölgelerde sel veya su baskını olaylarının gözlemlenebileceğine dikkati çekmişti.

Öte yandan New York'a sınırı bulunan New Jersey eyaletinde Vali Mikie Sherrill, ilerleyen saatlerde eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edileceğini duyurmuştu.

