ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı ve Joe Biden döneminde BM büyükelçisi ile Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Susan Rice'a öfke püskürdü. Netflix'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Rice'ın görevden alınmasını isteyen Trump, aksi halde yayın platformunun 'sonuçlarına katlanacağını' söyledi.

Trumptan Netflixe tehdit yağmuru: O ismi kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız

"SİYASİ BİR KUKLA"

Trump, dün sosyal medya platformu Truth Social'da şu ifadelerde bulundu:

"Netflix, ırkçı, Trump'a saplantılı Susan Rice'ı DERHAL kovmalı, yoksa sonuçlarına katlanmalı. Hiçbir yeteneği veya becerisi yok - Tamamen siyasi bir kukla! GÜCÜ GİTTİ VE ASLA GERİ DÖNMEYECEK. Ne kadar maaş alıyor ve ne için??? Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Trumptan Netflixe tehdit yağmuru: O ismi kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız

TRUMP, O YORUMLARIN ARDINDAN KÜPLERE BİNDİ

Trump'ın açıklamaları, Rice'ın Perşembe günü eski ABD Başsavcısı Preet Bharara'nın sunduğu Stay Tuned with Preet podcast'inde yaptığı yorumların ardından geldi. Katıldığı podcastte Trump’a sadakat gösteren şirketlerin, hukuk firmalarının ve haber kuruluşlarının Demokratlar yeniden iktidara gelirse hesap vereceğini söyleyen Rice, "Bu, affedip unutma meselesi olmayacak. Bu insanların verdiği zarar, Amerikan halkı ve ulusal çıkarlarımız için çok büyük," ifadelerinde bulunmuştu.

