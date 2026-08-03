Mardin’de bir halı sahanın yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine Atatürk Mahallesi bir halı sahanın havuzunda meydana geldi. Havuzda Orhan Dozen'i (13) hareketsiz halde bulan çevredekiler, çocuğu sudan çıkartarak Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü.

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TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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