Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve huzur ile istikrarın tesis edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

GAZZE VURGUSU

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz şekilde uymasının planın başarısı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kalıcı ateşkes ile barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası