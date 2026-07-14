ABD basınının ortaya attığı "Mossad, Ahmedinejad’ı İsrail ile işbirliğine ikna etmeye çalışıyor ve kendisi ev hapsinde" iddiası, Tahran’dan gelen son görüntülerle havada kaldı. İran eski Cumhurbaşkanı, adının karıştığı küresel istihbarat senaryolarının ardından ilk kez Ali Hamaney'i anma töreninde kameralara yansıdı.

İran siyasetinde son günlerde konuşulan isimlerden biri olan Mahmud Ahmedinejad, hakkında ortaya atılan iddiaların gölgesinde kamuoyu karşısına çıktı. İran eski Cumhurbaşkanı, eski ülke lideri Ali Hamaney'i anma törenine katıldı.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'da düzenlenen törenin görüntülerini paylaştı.

Mossadın lider projesi dediler, Tahranda protokolde çıktı: Ahmedinejad söylentilere noktayı koydu

Görüntülerde, Ahmedinejad'ın törene katıldığı ve çevresindekilerle selamlaştığı görüldü.

Mossadın lider projesi dediler, Tahranda protokolde çıktı: Ahmedinejad söylentilere noktayı koydu

MOSSAD İDDİASI

New York Times gazetesi dünkü haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın son yıllarda Ahmedinejad'ı İsrail ile işbirliği yapmaya ikna etmeye çalıştığını ve onu İran'ı yönetecek potansiyel bir aday olarak gördüğünü öne sürmüş, eski cumhurbaşkanının ev hapsinde olduğunu iddia etmişti.

Mossadın lider projesi dediler, Tahranda protokolde çıktı: Ahmedinejad söylentilere noktayı koydu

Ahmedinejad, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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