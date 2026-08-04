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T-Otomobil

Fiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi

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Fiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi

MINI Türkiye, Ağustos 2026 fiyat listesini yayımladı. Güncellemenin en dikkat çeken modeli ise tamamen elektrikli MINI Countryman E oldu. Yeni Favoured Plus donanım seviyesine geçişle birlikte ÖTV dilimi de değişti. Modelin fiyatı yaklaşık 1,4 milyon TL artarak 3,84 milyon TL seviyesine yükseldi. İşte MINI Cooper, Countryman ve elektrikli MINI modellerinin güncel Ağustos 2026 fiyatları…

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İhsan Günay Çağrıcı
İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI

MINI Türkiye, Ağustos 2026 fiyat listesini yayımladı. Güncellemenin en dikkat çeken modeli tamamen elektrikli MINI Countryman E oldu. Yeni donanım seviyesine geçişle birlikte ÖTV dilimi değişen modelin fiyatı yaklaşık 1,4 milyon TL artarak 3 milyon 844 bin 600 TL'ye yükseldi.

Fiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi
Başlık ResmiFiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi

ELEKTRİKLİ COUNTRYMAN E'DE BÜYÜK FİYAT ARTIŞI

Elektrikli MINI Countryman E'de yaşanan donanım ve ÖTV değişikliği sonrası "MINI Ağustos 2026 fiyat listesi", "MINI Countryman fiyatı", "Elektrikli MINI Countryman ne kadar oldu?" ve "MINI fiyatlarına zam mı geldi?" aramaları otomobil kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

Borusan Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunulan MINI'nin Ağustos ayı fiyat listesinde en dikkat çeken değişiklik tamamen elektrikli Countryman E modelinde yaşandı.

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Daha önce yüzde 25 ÖTV diliminde yer alan ve yaklaşık 2,4 milyon TL seviyesinden satılan model, "Favoured Plus" donanım paketine geçiş yaptı. Donanım değişikliğiyle birlikte aracın matrahı üst vergi dilimine çıktı.

Vergisiz fiyatındaki yaklaşık 400 bin TL'lik artışın da etkisiyle model, yüzde 55 ÖTV dilimine yükseldi. Böylece satış fiyatı 3.844.600 TL'ye ulaştı.

Fiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi
Başlık ResmiFiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ FİYATI NASIL ETKİLEDİ?

Elektrikli otomobillerde donanım seviyesi ve matrah değişikliği, uygulanacak ÖTV oranını doğrudan etkiliyor. MINI Countryman E'de yaşanan donanım güncellemesi de aracın yüzde 25 yerine yüzde 55 ÖTV ile satılmasına neden oldu. Böylece model, Ağustos ayının en dikkat çeken fiyat artışlarından birine imza attı.

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MINI AĞUSTOS 2026 FİYAT LİSTESİ

Elektrikli Countryman modelleri

ModelListe Fiyatı
MINI Countryman E Favoured Plus3.844.600 TL
MINI Countryman John Cooper Works3.977.600 TL
MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works5.692.800 TL

MINI Cooper 3 Kapı fiyatları

ModelListe Fiyatı
MINI Cooper 3 Kapı Favoured3.342.400 TL
MINI Cooper 3 Kapı Paul Smith Edition3.662.000 TL
MINI Cooper 3 Kapı John Cooper Works3.780.100 TL
MINI Cooper S 3 Kapı Favoured5.531.900 TL
MINI Cooper S 3 Kapı Paul Smith Edition5.904.800 TL
MINI John Cooper Works6.505.500 TL

MINI Cooper 5 Kapı fiyatları

ModelListe Fiyatı
MINI Cooper 5 Kapı Favoured3.267.300 TL
MINI Cooper 5 Kapı Paul Smith Edition3.397.300 TL

CABRİO MODELLERİNİN GÜNCEL FİYATLARI

ModelListe Fiyatı
MINI Cooper S Cabrio Favoured6.216.200 TL
MINI Cooper S Cabrio Paul Smith Edition6.415.800 TL
MINI John Cooper Works Cabrio6.785.400 TL

COUNTRYMAN BENZİNLİ MODELLERİN FİYATLARI

ModelListe Fiyatı
MINI Countryman C Dark Edition3.780.100 TL
MINI Countryman C Favoured3.780.100 TL
MINI Countryman C Trail Edition4.400.700 TL
MINI Countryman C John Cooper Works4.836.300 TL
MINI Countryman S ALL4 John Cooper Works6.868.700 TL
MINI John Cooper Works Countryman ALL47.048.500 TL
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