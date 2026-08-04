MINI Türkiye, Ağustos 2026 fiyat listesini yayımladı. Güncellemenin en dikkat çeken modeli ise tamamen elektrikli MINI Countryman E oldu. Yeni Favoured Plus donanım seviyesine geçişle birlikte ÖTV dilimi de değişti. Modelin fiyatı yaklaşık 1,4 milyon TL artarak 3,84 milyon TL seviyesine yükseldi. İşte MINI Cooper, Countryman ve elektrikli MINI modellerinin güncel Ağustos 2026 fiyatları…

MINI Türkiye, Ağustos 2026 fiyat listesini yayımladı. Güncellemenin en dikkat çeken modeli tamamen elektrikli MINI Countryman E oldu. Yeni donanım seviyesine geçişle birlikte ÖTV dilimi değişen modelin fiyatı yaklaşık 1,4 milyon TL artarak 3 milyon 844 bin 600 TL'ye yükseldi.

Fiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi

ELEKTRİKLİ COUNTRYMAN E'DE BÜYÜK FİYAT ARTIŞI

Elektrikli MINI Countryman E'de yaşanan donanım ve ÖTV değişikliği sonrası "MINI Ağustos 2026 fiyat listesi", "MINI Countryman fiyatı", "Elektrikli MINI Countryman ne kadar oldu?" ve "MINI fiyatlarına zam mı geldi?" aramaları otomobil kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

Borusan Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunulan MINI'nin Ağustos ayı fiyat listesinde en dikkat çeken değişiklik tamamen elektrikli Countryman E modelinde yaşandı.

Daha önce yüzde 25 ÖTV diliminde yer alan ve yaklaşık 2,4 milyon TL seviyesinden satılan model, "Favoured Plus" donanım paketine geçiş yaptı. Donanım değişikliğiyle birlikte aracın matrahı üst vergi dilimine çıktı.

Vergisiz fiyatındaki yaklaşık 400 bin TL'lik artışın da etkisiyle model, yüzde 55 ÖTV dilimine yükseldi. Böylece satış fiyatı 3.844.600 TL'ye ulaştı.

Fiyatı 1,4 milyon TL birden yükseldi! İşte MINI Ağustos 2026 fiyat listesi

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ FİYATI NASIL ETKİLEDİ?

Elektrikli otomobillerde donanım seviyesi ve matrah değişikliği, uygulanacak ÖTV oranını doğrudan etkiliyor. MINI Countryman E'de yaşanan donanım güncellemesi de aracın yüzde 25 yerine yüzde 55 ÖTV ile satılmasına neden oldu. Böylece model, Ağustos ayının en dikkat çeken fiyat artışlarından birine imza attı.

MINI AĞUSTOS 2026 FİYAT LİSTESİ

Elektrikli Countryman modelleri

Model Liste Fiyatı MINI Countryman E Favoured Plus 3.844.600 TL MINI Countryman John Cooper Works 3.977.600 TL MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works 5.692.800 TL

MINI Cooper 3 Kapı fiyatları

Model Liste Fiyatı MINI Cooper 3 Kapı Favoured 3.342.400 TL MINI Cooper 3 Kapı Paul Smith Edition 3.662.000 TL MINI Cooper 3 Kapı John Cooper Works 3.780.100 TL MINI Cooper S 3 Kapı Favoured 5.531.900 TL MINI Cooper S 3 Kapı Paul Smith Edition 5.904.800 TL MINI John Cooper Works 6.505.500 TL

MINI Cooper 5 Kapı fiyatları

Model Liste Fiyatı MINI Cooper 5 Kapı Favoured 3.267.300 TL MINI Cooper 5 Kapı Paul Smith Edition 3.397.300 TL

CABRİO MODELLERİNİN GÜNCEL FİYATLARI

Model Liste Fiyatı MINI Cooper S Cabrio Favoured 6.216.200 TL MINI Cooper S Cabrio Paul Smith Edition 6.415.800 TL MINI John Cooper Works Cabrio 6.785.400 TL

COUNTRYMAN BENZİNLİ MODELLERİN FİYATLARI

Model Liste Fiyatı MINI Countryman C Dark Edition 3.780.100 TL MINI Countryman C Favoured 3.780.100 TL MINI Countryman C Trail Edition 4.400.700 TL MINI Countryman C John Cooper Works 4.836.300 TL MINI Countryman S ALL4 John Cooper Works 6.868.700 TL MINI John Cooper Works Countryman ALL4 7.048.500 TL

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