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Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında asker uğurlaması için konvoy oluşturan bir grup, tek şeritli yolu araçlarıyla kapatarak trafiği adeta felç etti. Yolu dakikalarca kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelleyen gruptakiler, araçlarından inerek meşaleler yaktı ve askere gidecek genci omuzlarına aldı. Son ses müzik eşliğinde dans ederek çevreye rahatsızlık veren gruba, yolda mahsur kalan diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Eğlencenin ardından araçlarına dönerek konvoya devam eden gruptaki bazı kişilerin, hareket halindeki araçların camlarından tehlikeli bir şekilde sarkarak yolculuk yapması ise pes dedirtti.

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