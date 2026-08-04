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Dünya

Mektup iddiaları Tahran'ı sallamıştı: Pezeşkiyan koltuğu bırakıyor mu? Canlı yayında son noktayı koydu

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Mektup iddiaları Tahran'ı sallamıştı: Pezeşkiyan koltuğu bırakıyor mu? Canlı yayında son noktayı koydu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, istifa ettiği yönündeki iddialara cevap verdi. Ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte görevinin başında olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim" dedi.

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İran'da ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel krizin derinleştiği bir dönemde rejim muhalifi kaynaklarca yayılan istifa dedikodularını reddetti.

Görevini terk etmeyeceğini açıklayan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kaydetti:

"İstifa etsem, bunu alenen açıklarım. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim. Bazı çevreler İran liderliği ile Cumhurbaşkanı arasında bir anlaşmazlık varmış gibi yapay bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu iddialar tamamen asılsızdır."

Mektup iddiaları Tahran'ı sallamıştı: Pezeşkiyan koltuğu bırakıyor mu? Canlı yayında son noktayı koydu
Başlık ResmiMektup iddiaları Tahran'ı sallamıştı: Pezeşkiyan koltuğu bırakıyor mu? Canlı yayında son noktayı koydu

HAMANEY VE ORDU İLE UYUM VURGUSU

Pezeşkiyan, İran Dinî Lideri Mücteba Hamaney ve İran Silahlı Kuvvetleri ile aralarında görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Devlet organları ve Ordu ile tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerinin altını çizen Pezeşkiyan, muhtemel bir görüş ayrılığında Silahlı Kuvvetlerin doğrudan Hamaney’in yanında yer alacağını, bu durumun devlet yapısının doğal bir gereği olduğunu ifade etti.

Son dönemde Batı destekli ve rejim muhalifi medya organlarında Pezeşkiyan’ın Hamaney’e defalarca istifa mektubu sunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Tahran yönetimi, Pezeşkiyan’ın parça parça yayımlanacak kapsamlı açıklamalarıyla hem iç kamuoyundaki spekülasyonları bitirmeyi hem de dış baskılara karşı devlet kademelerindeki birlik görüntüsünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Pezeşkiyan'ın halka hitap videosunun dört bölüm halinde yayımlanması bekleniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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