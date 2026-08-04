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Yaşam

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları

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Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli aralıklarla vatandaşların sağlığını tehdit eden hatalı ve hileli ürünleri Güvenli Gıda platformu üzerinden ifşa ediyor. Vatandaşların en çok kullandığı ürünlerden biri olan zeytinyağında da tohum yağı karıştırılması ya da düşük kaliteli yağların karıştırılması gibi hileler yapılıyor. İşte 2026 yılında bakanlığın ifşa ettiği taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş zeytinyağı markaları...

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Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde gıda ürünlerinde tespit ettiği hatalı ya da hileli marka ve ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor. 2024 yılından beri Güvenli Gıda platformu üzerinden belirli aralıklarla bu markalar vatandaşla paylaşılıyor.

İŞTE HİLELİ YAPAN ZEYTİNYAĞI MARKALARI

Türk mutfağında en çok kullanılan ürünlerden birisi olan zeytinyağında da bazı markaların ürünlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlık yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde tohum yağlarının karıştırılması ya da daha düşük kalitedeki zeytinyağlarının bu ürünlerin içine konulması gibi hileler tespit etti.

İşte 2026 yılında Bakanlığın 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' üzerinden vatandaşların bilgisine sunduğu zeytinyağı grubundaki hileli ve hatalı marka ve ürünler...

TarihFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
30.07.2026VLKN TARIM GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti0525SÖKEAYDINBitkisel Yağlar
30.07.2026BALÇİFTLİĞİ GURME ŞARKÜTERİ-AHMET KAMİL EYNALLIBAL ÇİFTLİĞİ GURMESIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti-SEYHANADANABitkisel Yağlar
30.07.2026PEG GIDA PAZARLAMA VE LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİALİNNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 L)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti14-3563YÜREĞİRADANABitkisel Yağlar
22.07.2026VKB TARIM ÜRÜNLERİ-SEZGİN ÇETİN AYVALIK VAKIF BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti1KÖŞKAYDINBitkisel Yağlar
22.07.2026EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK BİRLİK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti-EFELERAYDINBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
22.07.2026EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIK DOĞAL NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti-EFELERAYDINBitkisel Yağlar
22.07.2026EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİEGE HİSAR NATUREL SIZMA ZYTİNYAĞI 16LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti-EFELERAYDINBitkisel Yağlar
10.07.2026COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIK GURME NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti0028BÜYÜKÇEKMECEİSTANBULBitkisel Yağlar
10.07.2026KASIRGA GIDA PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDEDEDEN TORUNA SİNCE 1994 NEW AYVALIK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti009MERKEZRİZEBitkisel Yağlar
02.07.2026EMRE ÇULHAMUDANYA KÖY-KOOP NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti09KARAPINARKONYABitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
02.07.2026EMRE ÇULHAMUDANYA KÖY-KOOPNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti01KARAPINARKONYABitkisel Yağlar
02.07.2026MUSTAFA GENÇ-ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti-KARAPINARKONYABitkisel Yağlar
02.07.2026HALİL ÇEVİK-NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti-TURGUTLUMANİSABitkisel Yağlar
02.07.2026DGL GIDA-ENES ÇELİKDGL GIDAZEYTIVA DOĞAL ZEYTİNYAĞI NATURELTohum Yağları Karıştırılması Tespiti20.02.2026-000014394MERKEZUŞAKBitkisel Yağlar
18.06.2026COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİZEYTİNOVAM AYVALIK SERİSİNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti01.25BÜYÜKÇEKMECEİSTANBULBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
01.06.2026GURMESAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİGURME MARMARA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞIGURME MARMARA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti01/26KÖŞKAYDINBitkisel Yağlar
01.06.2026VKB TARIM ÜRÜNLERİ-SEZGİN ÇETİN-ASIR TARIM KÖYBİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti12KÖŞKAYDINBitkisel Yağlar
01.06.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-GERÇEK GEMLİK NATUREL SIZMA ERKEN HASAT ZEYTİNYAĞI 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti01072027EFELERAYDINBitkisel Yağlar
01.06.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ZEYTİNDERESİ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5000MLTohum Yağları Karıştırılması Tespiti05EFELERAYDINBitkisel Yağlar
01.06.2026COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIK ZEY-MARNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞIDaha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti,

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti		05-25BÜYÜKÇEKMECEİSTANBULBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıMarkaÜrünUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
01.06.2026ÖDEMİŞ YÖRESEL-MUAMMER PEHLİVAN-NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-1 LTDaha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti31.12.2027ÖDEMİŞİZMİRBitkisel Yağlar
16.04.2026KAMBUROĞLU TARIM OTOMOTİV VE ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKAMBUROĞLUNATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-750 MLDaha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti-ÖDEMİŞİZMİRBitkisel Yağlar
16.04.2026ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTVK TARIMNATURETL SIZMA ZETİNYAĞI (5 LİTRE)Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti,Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti10KÖŞKAYDINBitkisel Yağlar
16.04.2026KİMPLUS KİMYA PLASTİK GIDA TEMİZLİK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİGÜNEY EGEDENNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti11BAŞAKŞEHİRİSTANBULBitkisel Yağlar
16.04.2026DGL GIDA-ENES ÇELİKDGL GIDADOĞADAN GELEN LEZZET NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti000003624MERKEZUŞAKBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
16.04.2026DGL GIDA-ENES ÇELİKDGL GIDAOLİVERA GOLD NATUREL SIZMA ERKEN HASAT ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti000005968MERKEZUŞAKBitkisel Yağlar
02.04.2026HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİGEMLİKTAŞ BASKI NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LTTohum Yağları Karıştırılması Tespiti112022TORBALIİZMİRBitkisel Yağlar
02.04.2026BAYRAMOĞLU ZEYTİN ZEYTİNYAĞI GIDA MADDELERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-SIZMA ZEYTİNYAĞI 18 L (ETİKETSİZ)Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti-EDREMİTBALIKESİRBitkisel Yağlar
02.04.2026PAZAR TEZGAHI (SATICI)-YUSUF ZİYA GÖCEN-ZEYTİNYAĞI 500 ML (ETİKETSİZ)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti-GÖNENBALIKESİRBitkisel Yağlar
02.04.2026UFUK ZEYBEK-NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti08BURHANİYEBALIKESİRBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
02.04.2026BUĞRA BİTKİSEL YAĞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIK KOOPNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti10MERKEZEFENDİDENİZLİBitkisel Yağlar
02.04.2026BUĞRA BİTKİSEL YAĞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIKNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti010MERKEZEFENDİDENİZLİBitkisel Yağlar
12.03.2026ZEKİ DEMİRÖZ-NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti-KÖŞKAYDINBitkisel Yağlar
12.03.2026KÖSE GIDA VE ŞARKÜTERİ-ÖZCAN KÖSE-NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 L)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti-YÜREĞİRADANABitkisel Yağlar
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTAŞ BASKI LUX AYVALIK KÖRFEZİM SOGUK SIKIMNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti002EFELERAYDINBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıMarkaÜrünUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİMAHİ ZEYTİNNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti006EFELERAYDINBitkisel Yağlar
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAY KÖRFEZ GURMENATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (2 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti002EFELERAYDINBitkisel Yağlar
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAY KÖRFEZ GURMENATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti001EFELERAYDINBitkisel Yağlar
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAY KÖRFEZ GURMENATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti004EFELERAYDINBitkisel Yağlar
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKÖY TADIMNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti05EFELERAYDINBitkisel Yağlar
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Başlık ResmiBakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
TarihFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
12.03.2026SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIK KOOP.NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (18 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti006EFELERAYDINBitkisel Yağlar
12.03.2026SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİMUDANYA KÖY-KOOPSOĞUK SIKIM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LTGıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti,Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti05SELÇUKİZMİRBitkisel Yağlar
17.02.2026EMİNE KILIÇ-ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti-MERKEZÇANAKKALEBitkisel Yağlar
17.02.2026MERCAN KURU GIDA-ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti-MERKEZÇANAKKALEBitkisel Yağlar
17.02.2026COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİOLİVAENATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti01BÜYÜKÇEKMECEİSTANBULBitkisel Yağlar
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Gıda hilelerine dijital kalkan! Güvenilir Gıda uygulaması kullanımda, taklit ve tağşiş ürünler artık bir tık uzağınızda
GÜNDEM

Gıda hilelerine dijital kalkan! Güvenilir Gıda uygulaması kullanımda, taklit ve tağşiş ürünler artık bir tık uzağınızda
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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