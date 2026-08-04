Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte 2026 yılında hileli ürün satan zeytinyağı markaları
Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli aralıklarla vatandaşların sağlığını tehdit eden hatalı ve hileli ürünleri Güvenli Gıda platformu üzerinden ifşa ediyor. Vatandaşların en çok kullandığı ürünlerden biri olan zeytinyağında da tohum yağı karıştırılması ya da düşük kaliteli yağların karıştırılması gibi hileler yapılıyor. İşte 2026 yılında bakanlığın ifşa ettiği taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş zeytinyağı markaları...
Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde gıda ürünlerinde tespit ettiği hatalı ya da hileli marka ve ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor. 2024 yılından beri Güvenli Gıda platformu üzerinden belirli aralıklarla bu markalar vatandaşla paylaşılıyor.
İŞTE HİLELİ YAPAN ZEYTİNYAĞI MARKALARI
Türk mutfağında en çok kullanılan ürünlerden birisi olan zeytinyağında da bazı markaların ürünlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlık yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde tohum yağlarının karıştırılması ya da daha düşük kalitedeki zeytinyağlarının bu ürünlerin içine konulması gibi hileler tespit etti.
İşte 2026 yılında Bakanlığın 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' üzerinden vatandaşların bilgisine sunduğu zeytinyağı grubundaki hileli ve hatalı marka ve ürünler...
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|30.07.2026
|VLKN TARIM GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|0525
|SÖKE
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|30.07.2026
|BALÇİFTLİĞİ GURME ŞARKÜTERİ-AHMET KAMİL EYNALLI
|BAL ÇİFTLİĞİ GURME
|SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|SEYHAN
|ADANA
|Bitkisel Yağlar
|30.07.2026
|PEG GIDA PAZARLAMA VE LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ALİN
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 L)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|14-3563
|YÜREĞİR
|ADANA
|Bitkisel Yağlar
|22.07.2026
|VKB TARIM ÜRÜNLERİ-SEZGİN ÇETİN
|AYVALIK VAKIF BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|1
|KÖŞK
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|22.07.2026
|EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK BİRLİK TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|22.07.2026
|EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK DOĞAL NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|22.07.2026
|EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|EGE HİSAR NATUREL SIZMA ZYTİNYAĞI 16L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|10.07.2026
|COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK GURME NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|0028
|BÜYÜKÇEKMECE
|İSTANBUL
|Bitkisel Yağlar
|10.07.2026
|KASIRGA GIDA PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|DEDEDEN TORUNA SİNCE 1994 NEW AYVALIK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|009
|MERKEZ
|RİZE
|Bitkisel Yağlar
|02.07.2026
|EMRE ÇULHA
|MUDANYA KÖY-KOOP NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|09
|KARAPINAR
|KONYA
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|02.07.2026
|EMRE ÇULHA
|MUDANYA KÖY-KOOP
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|01
|KARAPINAR
|KONYA
|Bitkisel Yağlar
|02.07.2026
|MUSTAFA GENÇ
|-
|ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|KARAPINAR
|KONYA
|Bitkisel Yağlar
|02.07.2026
|HALİL ÇEVİK
|-
|NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|TURGUTLU
|MANİSA
|Bitkisel Yağlar
|02.07.2026
|DGL GIDA-ENES ÇELİK
|DGL GIDA
|ZEYTIVA DOĞAL ZEYTİNYAĞI NATUREL
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|20.02.2026-000014394
|MERKEZ
|UŞAK
|Bitkisel Yağlar
|18.06.2026
|COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ZEYTİNOVAM AYVALIK SERİSİ
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|01.25
|BÜYÜKÇEKMECE
|İSTANBUL
|Bitkisel Yağlar
|01.06.2026
|GURMESAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|GURME MARMARA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|GURME MARMARA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|01/26
|KÖŞK
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|01.06.2026
|VKB TARIM ÜRÜNLERİ-SEZGİN ÇETİN
|-
|ASIR TARIM KÖYBİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|12
|KÖŞK
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|01.06.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|GERÇEK GEMLİK NATUREL SIZMA ERKEN HASAT ZEYTİNYAĞI 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|01072027
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|01.06.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|ZEYTİNDERESİ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5000ML
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|01.06.2026
|COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK ZEY-MAR
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti,
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05-25
|BÜYÜKÇEKMECE
|İSTANBUL
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|01.06.2026
|ÖDEMİŞ YÖRESEL-MUAMMER PEHLİVAN
|-
|NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-1 LT
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
|31.12.2027
|ÖDEMİŞ
|İZMİR
|Bitkisel Yağlar
|16.04.2026
|KAMBUROĞLU TARIM OTOMOTİV VE ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KAMBUROĞLU
|NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-750 ML
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
|-
|ÖDEMİŞ
|İZMİR
|Bitkisel Yağlar
|16.04.2026
|ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|TVK TARIM
|NATURETL SIZMA ZETİNYAĞI (5 LİTRE)
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti,Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|10
|KÖŞK
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|16.04.2026
|KİMPLUS KİMYA PLASTİK GIDA TEMİZLİK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|GÜNEY EGEDEN
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|11
|BAŞAKŞEHİR
|İSTANBUL
|Bitkisel Yağlar
|16.04.2026
|DGL GIDA-ENES ÇELİK
|DGL GIDA
|DOĞADAN GELEN LEZZET NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|000003624
|MERKEZ
|UŞAK
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|16.04.2026
|DGL GIDA-ENES ÇELİK
|DGL GIDA
|OLİVERA GOLD NATUREL SIZMA ERKEN HASAT ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|000005968
|MERKEZ
|UŞAK
|Bitkisel Yağlar
|02.04.2026
|HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|GEMLİK
|TAŞ BASKI NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|112022
|TORBALI
|İZMİR
|Bitkisel Yağlar
|02.04.2026
|BAYRAMOĞLU ZEYTİN ZEYTİNYAĞI GIDA MADDELERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|SIZMA ZEYTİNYAĞI 18 L (ETİKETSİZ)
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
|-
|EDREMİT
|BALIKESİR
|Bitkisel Yağlar
|02.04.2026
|PAZAR TEZGAHI (SATICI)-YUSUF ZİYA GÖCEN
|-
|ZEYTİNYAĞI 500 ML (ETİKETSİZ)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|GÖNEN
|BALIKESİR
|Bitkisel Yağlar
|02.04.2026
|UFUK ZEYBEK
|-
|NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|08
|BURHANİYE
|BALIKESİR
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|02.04.2026
|BUĞRA BİTKİSEL YAĞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK KOOP
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|10
|MERKEZEFENDİ
|DENİZLİ
|Bitkisel Yağlar
|02.04.2026
|BUĞRA BİTKİSEL YAĞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|010
|MERKEZEFENDİ
|DENİZLİ
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|ZEKİ DEMİRÖZ
|-
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|KÖŞK
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|KÖSE GIDA VE ŞARKÜTERİ-ÖZCAN KÖSE
|-
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 L)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|YÜREĞİR
|ADANA
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|TAŞ BASKI LUX AYVALIK KÖRFEZİM SOGUK SIKIM
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|002
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MAHİ ZEYTİN
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|006
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AY KÖRFEZ GURME
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (2 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|002
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AY KÖRFEZ GURME
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|001
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AY KÖRFEZ GURME
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|004
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KÖY TADIM
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE)
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|Tarih
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|12.03.2026
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK KOOP.
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (18 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|006
|EFELER
|AYDIN
|Bitkisel Yağlar
|12.03.2026
|SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MUDANYA KÖY-KOOP
|SOĞUK SIKIM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT
|Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti,Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05
|SELÇUK
|İZMİR
|Bitkisel Yağlar
|17.02.2026
|EMİNE KILIÇ
|-
|ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|MERKEZ
|ÇANAKKALE
|Bitkisel Yağlar
|17.02.2026
|MERCAN KURU GIDA
|-
|ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|-
|MERKEZ
|ÇANAKKALE
|Bitkisel Yağlar
|17.02.2026
|COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|OLİVAE
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|01
|BÜYÜKÇEKMECE
|İSTANBUL
|Bitkisel Yağlar