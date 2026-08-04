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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı (4-5 Ağustos)

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı (4-5 Ağustos)
Fotoğraf Başlığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Liginde haftanın programı (4-5 Ağustos)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden takımların mücadele edeceği ilk maçların programı netleşirken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmasının tarihi ve saati de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 4-5 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

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2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, 3. eleme turu ilk maçlarında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 4-5 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından ekipler, 11 Ağustos'ta yapılacak rövanş mücadelelerinde tur bileti için kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU İLK MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda takımlar, play-off turuna yükselmek için ilk sınavlarını verecek. İlk maçların ardından rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak ve tur atlayan ekipler belli olacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe de bu turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak. Teknik heyet ve futbolcular, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ederek play-off turuna yaklaşmayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Liginde haftanın programı (4-5 Ağustos)
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Liginde haftanın programı (4-5 Ağustos)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI 4-5 AĞUSTOS

4 Ağustos 2026 Salı:

19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)

20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)

21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

5 Ağustos 2026 Çarşamba:

19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)

Editör : İREM ÖZCAN
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