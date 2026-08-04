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Politika

Eyüpsultan Belediye Başkanı tarafını seçti: Görevime CHP'de devam edeceğim

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Eyüpsultan Belediye Başkanı tarafını seçti: Görevime CHP'de devam edeceğim

CHP'li isimlerden Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçiş açıklamaları gelirken Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Son dönemde şahsımla ilgili parti değiştireceğime yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim." dedi.

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CHP'li isimlerden Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçiş açıklamaları gelirken İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de konuya ilişkin konuştu.

Özmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son dönemde şahsımla ilgili parti değiştireceğime yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bugüne kadar bu iddialara cevap vermeyi, kamu görevlisi olmanın getirdiği hassasiyetle, çok uygun görmedim. Ancak geldiğimiz noktada bir açıklama ihtiyacı duydum." dedi.

"MAZBATAMI ALDIĞIM GÜN PARTİ ROZETİMİ ÇIKARDIM"

Sözlerini sürdüren Özmen, "Meslek hayatım boyunca kamu ve özel sektörde farklı görev ve sorumluluklar üstlendim. Bu görev ve sorumlulukların gereğini yerine getirirken devlet terbiyesiyle hareket ettim. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevine gelirken de temel motivasyonum makam değil, kamu hizmetiydi. Mazbatamı aldığım gün parti rozetimi çıkardım. Çünkü belediye başkanlığı görevini, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Eyüpsultanlılara eşit hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum. Geride bıraktığımız süreçte de hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve hakkaniyet anlayışıyla çalışmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİME CHP'NİN ADAYI OLARAK SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Özmen, "Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Dolayısıyla, görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim. Bundan sonra da bütün mesaimi Eyüpsultan'a hizmet etmeye ayıracak; enerjimi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına, ilçemizin geleceğine ve çocuklarımızın yarınlarına harcamayı sürdüreceğim." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan CHP'den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eyüpsultan
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