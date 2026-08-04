Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması: Şanslı, mutlu olmalı

Serie A ekibi Milan'ın teknik patronu Ruben Amorim, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Portekizli yıldız Rafael Leao hakkında konuştu.

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, 5 Ağustos'ta Inter ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MILAN'DA OLDUĞU İÇİN ŞANSLI"

41 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Rafael Leao hakkında, "Leao, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ruben Amorim

"BU GRUP GERÇEKTEN KENETLENDİ"

Transfer çalışmalarına dair konuşan Portekizli teknik adam, "Elimdeki kadrodan çok memnunum. Kendi oyun kimliğimizi oluşturuyoruz. Transfer konusunda net fikirlerimiz var. Bazen bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor, bazen olmuyor. Transfer döneminin bitimine kadar ne olacağını bilmiyorum ama bu grubun gerçekten kenetlendiğini hissedebiliyorum" dedi.

Milan'da geçtiğimiz sezon 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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