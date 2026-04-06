Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Güvenilir Gıda uygulaması ile artık ile taklit ve tağşiş ürünlere ulaşmak daha da kolaylaştı. Uygulama ile vatandaşlar, yeni başvuru oluşturabiliyor, fotoğraf eklenebiliyor. Karekod okutularak, işletmenin en son ne zaman denetlendiği bilgisine kolayca ulaşılabiliyor. İşte uygulamanın detayları…

Gıdalarda yapılan hileleri taklit ve tağşiş ürünler listesi ile kamuoyu ile paylaşan "Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda" uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama ile vatandaşlar da denetim sürecine aktif şekilde dâhil ediliyor. Vatandaşların cep telefonlarına yükleyecekleri "Güvenilir Gıda" uygulaması ile taklit ve tağşiş ürünler görülebiliyor. İşte uygulamanın detayları…

Gıda hilelerine dijital kalkan! Güvenilir Gıda uygulaması kullanımda, taklit ve tağşiş ürünler artık bir tık uzağınızda

İLK MOBİL ŞİKÂYET ALINDI

Denetimleri 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürdüklerini belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilk mobil şikâyetin alındığını açıkladı.

NUMUNELER ALINDI

Yılmaz “İlimizde de bu mobil uygulama üzerinden ilk bildirim ulaşmış durumda ve bu mobil uygulama üzerinden gelen ilk bildirim doğrultusunda denetçi arkadaşlarımız ilgili işletmeye gitmek suretiyle bu işletmede gerekli denetim faaliyetlerini gerçekleştirdiler, numunelerini aldılar ve bu çalışmayı tamamlamış durumdalar” dedi.

KAREKODLA BİLGİYE ERİŞİM

Yılmaz, uygulamanın hedeflerini ise şöyle anlattı:

'Denetim Elinde' yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda ile ilgili şikâyet ve bilgi taleplerini hızlı bir şekilde iletebilecek. Uygulamada ayrıca işletmelere ait karekodların okutularak bilgiye ulaşılması, başvurulara fotoğraf eklenebilmesi, konum paylaşımı yapılabilmesi ve yapılan başvuruların durumunun takip edilebilmesi gibi birçok yenilikçi özellik bulunuyor. Tüketicilerimizin karşılaştıkları olumsuzluklarda Alo Gıda 174 Hattı'nı ve 'Güvenilir Gıda' uygulamasını kullanarak ihbarda bulunmaları, güvenilir gıdaya ulaşım sürecine katkı sağlamaları büyük önem taşıyor.

DÖRT BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

"Güvenilir Gıda" uygulaması dört temel başlıktan oluşuyor. Çek gönder, işletme denetim sorgulama, gıda kamuoyu duyurusu, gıdada doğru bilgi. Özelliklerin faydaları şöyle;

Özellik Açıklama Çek Gönder Vatandaşlar yeni başvuru oluşturabilir veya önceki başvurularını takip edebilir. Uygunsuzluk durumunda işletme bilgileri girilebilir, fotoğraf eklenebilir ve bildirim anında sisteme iletilir. Bildirimler ilgili illere aktarılır ve denetim ekiplerince değerlendirilerek işlemler başlatılır. Karekod ile Denetim Bilgisine Erişim İşletmelerdeki karekod okutularak en son denetim tarihi bilgisine ulaşılır. Bu özellik şeffaflığı artırır. Taklit ve Tağşiş Ürünler Görülebilir "Gıda kamuoyu duyurusu" bölümünde taklit ve tağşiş yapılmış ürünlere dair bilgiler bulunur, böylece riskli ürünler incelenebilir. Doğru Bilgiye Kolay Erişim "Gıdada doğru bilgi" başlığı altında gıdaya dair merak edilen konularda doğru ve güvenilir bilgilere ulaşılır, tüketici bilinci artırılır. Denetim Sizin Elinizde "Güvenilir Gıda" uygulaması denetim sürecini daha hızlı ve etkin hale getirir. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla denetim etkinliği artacak ve uygunsuzluklar daha kısa sürede giderilecektir. Yetkililer, "Denetim elinizde" sloganıyla uygulamayı indirmeye davet etmektedir.

