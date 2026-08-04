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Ekonomi

Ünlü Jean markasından 780 milyon TL'lik sermaye azaltımı kararı

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Ünlü Jean markasından 780 milyon TL'lik sermaye azaltımı kararı
Fotoğraf Başlığı Ünlü Jean markasından 780 milyon TLlik sermaye azaltımı kararı

Mavi Giyim, pay geri alım programı kapsamında satın aldığı 14,5 milyon adet payı itfa ederek çıkarılmış sermayesini 794,5 milyon TL'den 780 milyon TL'ye düşürme kararı aldı. Şirket, işlemin fon çıkışı gerektirmeyeceğini açıkladı

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Türkiye'nin önde gelen jean ve hazır giyim markalarından Mavi Giyim, sermaye yapısında değişikliğe gitme kararı aldı. Şirket, pay geri alım programı kapsamında edindiği payların itfası amacıyla fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı gerçekleştirecek.

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SERMAYE 4 MİLYON 512 BİN TL AZALTILDI

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre şirket, geri alım programı kapsamında Borsa İstanbul'dan 14 milyon 512 bin adet B grubu pay satın aldı. Söz konusu payların tamamının itfa edilmesiyle şirketin 794 milyon 512 bin TL olan çıkarılmış sermayesi 14 milyon 512 bin TL azaltılarak 780 milyon TL'ye düşürülecek.

Ünlü Jean markasından 780 milyon TLlik sermaye azaltımı kararı
Başlık ResmiÜnlü Jean markasından 780 milyon TLlik sermaye azaltımı kararı

Şirket, planlanan sermaye azaltımının fon çıkışı gerektirmeyen nitelikte olduğunu, bu nedenle şirket malvarlığında herhangi bir azalma meydana gelmeyeceğini belirtti. Açıklamada, uygulamanın yatırımcı güvenini güçlendirmeyi, etkin sermaye yönetimini desteklemeyi ve pay başına kazancı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Sermaye azaltımının tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesi 780 milyon TL'ye inerken, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde de buna uygun değişiklik yapılacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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