Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin kurduğu WhatsApp grubunda polis uygulama noktaları, ekip araçlarının plakaları ve görevli polislerin fotoğrafları paylaşıldı. Gruptaki hakaret içerikli mesajlar ise dikkat çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak amacıyla kurulduğu öne sürülen ve yüzlerce motosiklet ile otomobil sürücüsünün yer aldığı Motosiklet Trafik Grubu'nun WhatsApp grubunda yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar
Başlık ResmiPolisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

POLİS NEREDE ANINDA PAYLAŞTILAR

Polisin uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin WhatsApp'tan kurduğu haberleşme grubu ile polisten kaçma planları yaptığı görüldü. Yaklaşık 352 üyeli grupta motosiklet ve otomobil sürücülerinin polis ekiplerinin konumlarını, uygulama noktalarını ve ekip araçlarının plakalarını paylaşmayı sürdürdüğü görüldü.

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar
Başlık ResmiPolisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

FOTOĞRAFLARINI ATIP HAKARET ETİTLER!

Görev başındaki polislerin fotoğraflarının izinsiz şekilde paylaşılması, personelin kimliklerinin deşifre edilmesi ve güvenlik uygulamalarını etkisiz hale getirmeye yönelik paylaşımların yanı sıra polis ekiplerine yönelik hakaret içerikli yazışmaların da grupta yer alması dikkat çekti.

WhatsApp grubunda yalnızca uygulama noktalarının değil, sivil polis ekiplerine ait olduğu belirtilen araç plakalarının da paylaşıldığı görüldü. Trafik denetimi yapan polis memurlarının görev sırasında çekilen fotoğraflarının gruba yüklenerek personelin deşifre edildiği, bazı üyelerin ise kesilen trafik cezalarının fotoğraflarını paylaşarak polis ekiplerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ise pes dedirtti.

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar
Başlık ResmiPolisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

"GRUBA KİMSEYİ ALMAYIN" UYARISI

Öte yandan, farklı illerde benzer gruplara yönelik operasyon haberinin paylaşılmasının ardından bir üyenin, "Gruba fazla kişi almayalım beyler, sorgusuz sualsiz kimseyi eklemeyelim" ifadeleriyle diğer üyeleri uyardığı, bir başka üyenin ise "Yakalanmadıktan sonra sıkıntı çıkmaz" sözleriyle grubu savunduğu görüldü.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Muğla’da hain kapanı! 2,5 aylık takip, yüzlerce kamera kaydı… İl il gezip, kılıktan kılığa giren darbeci böyle yakalandı
Muğla’da hain kapanı! İl il gezen darbeci böyle yakalandı
Kaydet
5 bin 300 kilometre pedal çevirdi, 6 haftalık turun bitiminde can verdi
5 bin 300 kilometre pedal çevirdi, 6 haftalık turun bitiminde can verdi
Kaydet
Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişleri'nden açıklama geldi
Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı! Dışişleri'nden açıklama geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.