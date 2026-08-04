Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin kurduğu WhatsApp grubunda polis uygulama noktaları, ekip araçlarının plakaları ve görevli polislerin fotoğrafları paylaşıldı. Gruptaki hakaret içerikli mesajlar ise dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak amacıyla kurulduğu öne sürülen ve yüzlerce motosiklet ile otomobil sürücüsünün yer aldığı Motosiklet Trafik Grubu'nun WhatsApp grubunda yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

POLİS NEREDE ANINDA PAYLAŞTILAR

Polisin uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin WhatsApp'tan kurduğu haberleşme grubu ile polisten kaçma planları yaptığı görüldü. Yaklaşık 352 üyeli grupta motosiklet ve otomobil sürücülerinin polis ekiplerinin konumlarını, uygulama noktalarını ve ekip araçlarının plakalarını paylaşmayı sürdürdüğü görüldü.

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

FOTOĞRAFLARINI ATIP HAKARET ETİTLER!

Görev başındaki polislerin fotoğraflarının izinsiz şekilde paylaşılması, personelin kimliklerinin deşifre edilmesi ve güvenlik uygulamalarını etkisiz hale getirmeye yönelik paylaşımların yanı sıra polis ekiplerine yönelik hakaret içerikli yazışmaların da grupta yer alması dikkat çekti.

WhatsApp grubunda yalnızca uygulama noktalarının değil, sivil polis ekiplerine ait olduğu belirtilen araç plakalarının da paylaşıldığı görüldü. Trafik denetimi yapan polis memurlarının görev sırasında çekilen fotoğraflarının gruba yüklenerek personelin deşifre edildiği, bazı üyelerin ise kesilen trafik cezalarının fotoğraflarını paylaşarak polis ekiplerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ise pes dedirtti.

Polisten kaçmak için WhatsApp grubu kurdular! Uygulama noktalarını tek tek paylaştılar

"GRUBA KİMSEYİ ALMAYIN" UYARISI

Öte yandan, farklı illerde benzer gruplara yönelik operasyon haberinin paylaşılmasının ardından bir üyenin, "Gruba fazla kişi almayalım beyler, sorgusuz sualsiz kimseyi eklemeyelim" ifadeleriyle diğer üyeleri uyardığı, bir başka üyenin ise "Yakalanmadıktan sonra sıkıntı çıkmaz" sözleriyle grubu savunduğu görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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