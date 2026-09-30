Kulüpsüz kalan Icardi'den eleştirilere cevap: Benim zaten her şeyim var
Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 30 Haziran'da sona veren, hakkında pek çok transfer iddiası çıkmasına rağmen yaz döneminde herhangi bir takıma imza atmayan Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Durumunun endişe edici olmadığını vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, "Ben zaten her şeye sahibim" ifadelerini kullandı.
"İŞSİZLİĞİ BAŞARISIZLIKLA KARIŞTIRIYORLAR"
Bireysel çalışma yaptığı anları paylaşan Arjantinli golcü, "İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum" mesajını yayınladı.
"HAYATIM AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER"
Icardi, gündem olan Instagram gönderisine "Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim" notunu düştü.