Anadolu Ajansı
12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Özetle Dinle12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı
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Spor 28 dk önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
- Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki takımda Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca, Bosna Hersek karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
- Maç, Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak.
- Karşılaşmanın kadrosunda bulunan oyuncular Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir'dir.
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Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca, Bosna Hersek karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçın kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir
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