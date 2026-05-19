Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve siyasi isimler, yaptıkları paylaşımlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet ise, Anıtkabir'i ziyaret etti.

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan 19 Mayıs mesajları

BAKAN BAK'TAN ANITKABİR ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Bak'ın kırmızı-beyaz karanfillerle süslü, üzerinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Beraberindeki heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurunuzdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışının ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras; bugün de aynı inanç, aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü gençliği; köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir.

Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve öz güven sahibi gençlerimiz; taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan, Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, milli mücadelenin neferlerini ve dünden bugüne bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak, daha sonra Anıtkabir'e gelen öğrenciler ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 19 Mayıs'ın, emperyalist saldırganlık karşısında Türk milletinin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı, en büyük gücünü, tarihi mirasını ve medeniyet değerlerini sahiplenen, dünyaya açık, yenilikçi ve girişimci, milli duruş ile insani erdemleri buluşturan gençlerimizden almaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, ülkenin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, "Terörsüz Türkiye" ve bölge hedeflerinde de en büyük dayanaklarının şuurlu, azimli ve donanımlı gençler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız gibi, bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek, güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde çalışmaya, üretmeye, gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin yalnızca bir kurtuluşun değil, yeniden doğan bir milletin tarihe ilan ettiği irade olduğunu belirten Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüşün, Anadolu'nun dört bir yanında "ya istiklal ya ölüm" sesleriyle yankılandığını ve bu sesin kendilerini Cumhuriyet'e taşıdığını ifade etti.

Ecdadın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyanın gençler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bilimde, sanatta ve sporda, dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz, istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum."

"YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 19 Mayıs 1919'un İstiklal Mücadelesi'nin ilk harcı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunun ilk adımı olduğunu hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşan o mukaddes meşale, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ecdadın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı milli şuurla çalışmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin güçlü iradesiyle, Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, yarınlarımızın umudu gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNE GENÇLER YÖN VERİYOR"

Paylaşımda yer alan görüntüde ise şunlar kaydedildi:

"Bir milletin geleceği gençlerinin hayalleriyle şekillenir. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Türkiye'nin enerjisine güç oluyor. Çünkü biliyoruz enerjide güçlü Türkiye'nin en büyük kaynağı, üreten, düşünen, geliştiren gençleridir. Laboratuvarda, sahada, denizde, rüzgarda ve güneşte, Türkiye'nin enerjisine gençler yön veriyor. Milli enerji hamlemiz genç aklın, genç emeğin ve genç vizyonun omuzlarında yükseliyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR BİR GELECEK İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Samsun'a çıkan irade, bugün milyonlarca gencimizin heyecanı, üretimi ve hayalleriyle güçlenerek yoluna devam ediyor. Biz de gençlerimizin hayallerine daha hızlı ulaşabildiği, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir gelecek inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize duyduğumuz bu güçlü inançla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Göktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir şekilde yanıyor. Bu asırlık emanetin sorumluluğunu gururla taşıyor, gençlerimizle birlikte geleceği inşa ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 19 Mayıs 1919'un, aziz milletin esareti reddederek istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış kutlu dirilişinin başlangıcı olduğunu belirten Bolat, "Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin azmi, milletin duası ve devletin kararlı iradesiyle Türkiye'yi her alanda daha ileri taşımaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve fedakar gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün gençlerin gözlerindeki ışıkla Türkiye Yüzyılı'nı aydınlattığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor, güçlü Türkiye'nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz. Milli mücadelemizin 107. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Memişoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

107 yıl önce yakılan ilk kıvılcımın, bugün gençlerin gözlerindeki umut ve azimle ülkenin yarınlarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Gürlek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kutlu yürüyüşün ilk adımı ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Yüzyıl önce yakılan istiklal meşalesinin, milletin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürttüğünü ve bağımsızlığın yolunu aydınlattığını ifade eden Gürlek, bugün de hedefin, "aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağıyla birlikte tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımak" olduğunu vurguladı.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, gençliğe duyulan güvenin ve güçlü yarınlara olan inancın simgesi olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyorum. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genç sanatçıları ağırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yaşayan Miras Okulu" faaliyetleri kapsamında Bakanlığa gelen Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, hazırladıkları cam mozaik Türk bayrağını Bakan Ersoy'a takdim etti.

Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Cam Sanatçısı Sertaç Bayraktar rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan eserin yapım sürecine ilişkin bilgi aldı. Cam mozaik tekniğinin uygulanışını dikkatle inceleyen Ersoy, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiğini ve öğrencilerin projeye nasıl katkı sunduğunu sordu.

Gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Ersoy, öğrencilerin okul hayatları, sanata olan ilgileri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilere ilerleyen süreçte yeni projeler üzerinde çalışıp çalışmayacaklarını soran Ersoy, çalışmaların bireysel mi yoksa ekip halinde mi yürütüldüğüne ilişkin de bilgi aldı.

Ziyarette, geleneksel sanatların genç kuşaklar aracılığıyla yaşatılmasının önemine dikkati çekilirken, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların gençlerin katkısıyla güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

"GENÇLERİMİZE 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HARÇLIK ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. İŞKUR Gençlik programı ile 220 bine yakın gencin programdan faydalandığını açıklayan Işıkhan, aynı zamanda Şubat 2025 ile Nisan 2026 döneminde gençlere 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR Gençlik, kariyer hedeflerinde gençlerimizin yanında. 2025 yılının Şubat ayında hayata geçirdiğimiz program sayesinde; mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin yanında olduk. 930 bine yakın başvuru aldık. 220 bine yakın gencimizi programdan faydalandırdık. Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik. 81 ilimizde 127 üniversite ile iş birliği yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."

