Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sağanak yağışların günlerce etkili olması bekleniyor. Gün gün hava tahminine göre yağışlı sistemin özellikle iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli şekilde hissedileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji kaynaklarından alınan son değerlendirmelere göre, çarşamba gününden itibaren tüm yurtta sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin özellikle iç ve kuzey bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıklarının da kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağış günlerce sürecek! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini

Pazartesi gününden itibaren ise yağışlı hava batı bölgelerden başlayarak ülkeyi terk etmeye başlayacak. Hafta ortasına doğru yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Sağanak yağış günlerce sürecek! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası