Acun Ilıcalı'nın zor anları! Survivor Beyza kayboldu, bulunduğu yer kafaları karıştırdı
Survivor 2026'nın yeni bölümüne yarışmacılardan Beyza'nın kaybolması damga vurdu. Acun Ilıcalı 'Ne kadar korktuğumu tahmin edersiniz" derken Beyza'nın yarım saatin sonunda Sercan'la sohbet ederken bulunması dikkat çekti.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanında dikkat çeken anlar yer aldı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Beyza'nın önceki gün kaybolduğunu duyurdu.
YARIM SAAT HABER ALINAMADI
Ekibin kendisini arayıp Beyza'nın kaybolduğunu haber verdiğini belirten Ilıcalı, "Yarım saat yoktu. Ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabi ki. Yarım saatten sonra yarışmacı bulundu diye haber geldi." dedi.
SERCAN'LA SOHBET EDERKEN BULUNDU
O anlarda ada konseyinde oturan yarışmacılara dönen Ilıcalı, Beyza'ya "Gördüğümüz sahne, kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?" sorusunu yöneltiyor.
Beyza'nın merakla beklenen cevabı ve diğer gelişmeler programın yeni bölümünde yer alacak.