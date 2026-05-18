Harbiye'de konser veren Nazan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu'ya gönderme yaptı. Öncel'in "Dostluklar sahteymiş onu anladım. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" sözleri ikili arasında neler yaşandığını merak ettirdi.

70 yaşındaki ünlü sanatçı Nazan Öncel, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Öncel'in yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu ile ilgili sözleri damga vurdu.

"DOSTLUKLAR SAHTEYMİŞ"

Sahneden Aksu'ya yönelik sözler sarf eden Öncel, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" ifadelerini kullandı.

Nazan Öncelden Sezen Aksuya şok sözler: Dostluğu sahteymiş!

Bu sözler duyanları şoke ederken, iki sanatçının arasının neden açıldığı ise henüz bilinmiyor. Şimdi gözler, dostunun bu sözlerine cevap vermesi beklenen Sezen Aksu'da...

Nazan Öncelden Sezen Aksuya şok sözler: Dostluğu sahteymiş!

Haberle İlgili Daha Fazlası