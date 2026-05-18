Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte küme düşen takımlar da netleşti. Son haftada oynanan kritik maçların ardından ligde kalma mücadelesi veren ekipler arasındaki düğüm çözüldü.

Süper Lig’de sezonun son haftası hem üst sıralar hem de küme düşme hattında büyük heyecana sahne oldu. Son düdüğün ardından Eyüpspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük’ün durumu netleşirken, ligde kalma yarışı son dakikalara kadar sürdü.

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda küme düşen takımlar Zecorner Kayserispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Hesap.com Antalyaspor oldu. Ligin son haftasında alınan sonuçların ardından düşme hattındaki sıralama kesinleşti.

Süper Ligde küme düşen takımlar hangileri? Son takım belli oldu

Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi geçtiğimiz haftalarda netleşirken, Antalyaspor son hafta öncesinde umutlarını koruyordu. Akdeniz temsilcisi, Kocaelispor karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve Süper Lig’e veda etti.

Süper Ligde küme düşen takımlar hangileri? Son takım belli oldu

Kümede kalma mücadelesi veren ekiplerden ikas Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 3-3 beraberliği yakalayarak kritik bir puan aldı. Bu sonucun ardından Eyüpspor 33 puana yükseldi ve ligde kalmayı başardı.

Öte yandan Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 34’e çıkardı ve sezonu 14. sırada tamamladı. Şampiyon Galatasaray’ı mağlup eden Kasımpaşa ise 35 puanla ligi 13. basamakta bitirerek küme düşme hattından uzaklaştı.

Süper Ligde küme düşen takımlar hangileri? Son takım belli oldu

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLDU

Süper Lig’den düşen son takım Hesap.com Antalyaspor oldu. Antalyaspor, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz temsilcisi topladığı 32 puanla sezonu düşme hattında tamamladı. İç sahada 19 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise yalnızca 13 puan alabildi.

Sezon boyunca üç teknik direktör ile çalışan Akdeniz ekibi sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Daha sonra takımın başına Erol Bulut getirildi. Sezonun son bölümünde ise Sami Uğurlu görev aldı.

Süper Ligde küme düşen takımlar hangileri? Son takım belli oldu

Antalyaspor böylece tarihinde 6. kez Süper Lig’den düşmüş oldu. Daha önce 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında küme düşen kırmızı-beyazlı ekip, 2015 yılında yeniden yükseldiği Süper Lig’de uzun yıllar mücadele etmişti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y Av. P 1 GALATASARAY A.Ş. 34 24 5 5 77 30 47 77 2 FENERBAHÇE A.Ş. 34 21 11 2 77 37 40 74 3 TRABZONSPOR A.Ş. 34 20 9 5 61 39 22 69 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 17 9 8 59 40 19 60 5 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 34 16 9 9 58 35 23 57 6 GÖZTEPE A.Ş. 34 14 13 7 42 32 10 55 7 SAMSUNSPOR A.Ş. 34 13 12 9 46 45 1 51 8 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 34 10 11 13 46 52 -6 41 9 TÜMOSAN KONYASPOR 34 10 10 14 43 50 -7 40 10 KOCAELİSPOR 34 9 10 15 26 38 -12 37 11 CORENDON ALANYASPOR 34 7 16 11 41 41 0 37 12 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 34 9 10 15 43 58 -15 37 13 KASIMPAŞA A.Ş. 34 8 11 15 33 49 -16 35 14 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 7 18 36 47 -11 34 15 İKAS EYÜPSPOR 34 8 9 17 33 48 -15 33 16 HESAP.COM ANTALYASPOR 34 8 8 18 33 55 -22 32 17 ZECORNER KAYSERİSPOR 34 6 12 16 27 62 -35 30 18 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 34 8 6 20 31 54 -23 30

Haberle İlgili Daha Fazlası