Milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödeme tarihi tahsis numarasına göre değişiklik gösteriyor. İşte SSK-Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri geçtiğimiz hafta ilan edilmişti. Belirlenen takvim doğrultusunda emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün (17 Mayıs) itibariyle başladı. Türkiye genelindeki yaklaşık 17,7 milyon emekli, ikramiyeden faydalanacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını bildirmişti.

SSK KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER

SSK kapsamında maaşını 17-22 Mayıs arasında alanlar ikramiyelerini kendi ödeme günlerinde alacak. 23-24 Mayıs’ta alanlara 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs’ta alanlara ise 22 Mayıs’ta ödeme yapılacak.

BAĞKUR KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER

BAĞ-KUR kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs’ta ikramiyeleri yatırılacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYELERİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden; SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alabilecek.

HİSSELERİ ORANINDA ALACAKLAR

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında ikramiyeden faydalanacak. Bu doğrultuda yüzde 75 hisseye sahip olanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise 1.000 lira ödeme yapılacak.

