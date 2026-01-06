Miyom ameliyatı sırasında bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat geçirdi. Hastane odasından paylaşım yapan Bekiroğlu, son durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine bilgilendirmede bulundu.

Ünlü oyuncu, daha önce katıldığı bir YouTube programında uzun süredir merak edilen sağlık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, yaşadıklarının bir doktor hatası sonucu olduğunu ilk kez dile getirmişti. s



Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti… Aslı Bekiroğlu’ndan yeni ameliyat sonrası ilk açıklama

“BAĞIRSAĞIMI YANLIŞLIKLA 7 CM KESTİLER”

Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla yaklaşık 7 santimetre kesildiğini, bir hafta sonra ise oluşan sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat edildiğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 cm kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü diktiler, arada bir sızıntı olmuş. Sonra 6-7 ay kadar bekledik. En son Ekim'de bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Ama o da tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım, bir ocakta, bir mart-nisan gibi inşallah. Herkes kilo aldın diyor evet aldım çünkü bir sürü ilaç kullanıyorum.”





“PSİKOLOJİK AÇIDAN DA YIPRATICI”

Sürecin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu belirten oyuncu, bağırsağının onarılması için uygulanan tedavinin başarısız olduğunu, bu nedenle vücudunun başka bir bölgesinden doku alınmasının planlandığını açıklamıştı. Tedavi sürecinde stoma ile yaşamak zorunda kaldığını ve kullanılan ilaçlar nedeniyle kilo aldığını söyleyen Bekiroğlu, bu durumun kendisini psikolojik olarak da zorladığını dile getirmişti.

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz haziran ayında yaklaşık 9 saat süren bir operasyon geçirmiş, ameliyat sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yaşıyorum şükür” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak yeniden ameliyat olan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim” mesajını paylaştı.





