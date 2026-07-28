Borsada yatırımcı sayısı 6,9 milyona yaklaşırken, piyasalar “kalıcı bir trendinin ne zaman başlayabileceği” sorusuna odaklandı. Gedik Yatırım tarafından paylaşılan raporda; Türk hisse senedi piyasasının gelişmekte olan piyasalara kıyasla iskontolu ile işlem gördüğüne dikkat çekildi. Petrol ve faizlerde gerileme ile BİST 100’ün önünün açılabileceğine dikkat çekilirken; borsa için hedef fiyat tahmini ve model portföy hisseleri de açıklandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul, petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen yeni haftaya zayıf başlangıç yaptı. BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-1,21 değer kaybetti ve 13.777 puandan kapandı. Bankacılık endeksi %-1,08 gerilerken, sınai endekste düşüş %-1,69’a ulaştı.

TCMB’nin geçen hafta politika faizini %37’de sabit tutması ve piyasa fonlamasının da %40’tan devam etmesinin, borsada risk iştahını baskıladığı ifade ediliyor. Analistler, endekste 13.600 seviyesini kritik bir destek olduğu uyarısında bulunuyor. 14.000’in üzerinde “kalıcılık” halinde endeks üzerindeki satış baskısının azalabileceği aktarılıyor.

YAKLAŞIK 6,9 MİLYON YATIRIMCI

Bu arada MKK verilerine göre nisan sonundan itibaren borsadaki yatırımcı sayısı istikrarlı artışını sürdürerek 6 milyon 870 bin kişiye ulaştı. Yatırımcılar, borsada yükseliş trendinin ne zaman başlayabileceğine odaklanırken; Gedik Yatırım tarafından paylaşılan 2026 İkinci Yarı Strateji Raporunda, yılbaşından bu yana BİST 100 endeksinin dolar bazında %14 ve TL bazında %26 yükseldiği hatırlatıldı.

6,9 milyon yatırımcıyı ilgilendiriyor! İşte borsada yeni hedef ve model portföy…

BORSA İSKONTOLU İŞLEM GÖRÜYOR

Raporda “Beklentilerimizi, gelişmekte olan piyasa büyüme ve değerleme çarpanları ile karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin benzerlerine kıyasla iskontolu işlem görmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Türk hisse senedi piyasası gelişmekte olan piyasalara kıyasla F/K bazında yaklaşık %23, FD/FAVÖK bazında ise yaklaşık %18 iskonto ile işlem görmektedir. Ancak Türkiye’nin benzer piyasalara kıyasla ortalamanın altında bir büyüme potansiyeli sunduğunu da görüyor, bunun da 2027’de ortalamalara yaklaşma ihtimalinin olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

HANGİ SEKTÖRLER AYRIŞTI?

Savunma, petrol ve kimya, gıda ve içecek, bilişim ve metal sektörlerindeki güçlü performansın Türk hisse senedi piyasasını desteklediğine dikkat çekilen raporda, “Orta Doğu’daki savaş sebebiyle yılın geri kalanına ilişkin kâr görünümü karmaşık ve zayıf. Artan petrol fiyatları, tedarik zincirlerine ilişkin belirsizlikler, enflasyon ve faiz oranlarında katılık, kârlılıkları olumsuz etkilemeyi sürdürebilir. Ancak öngördüğümüz şekilde petrol fiyatlarının 2026 sonu ve 2027 yılı içerisinde 70-80 dolar aralığına gerileyip dengelendiği senaryoda; küresel risk iştahında da kademeli bir iyileşme ve yurtiçinde faizlerin düşme beklentisi ile Borsa İstanbul’un olumlu bir döngüye girebileceğini düşünmekteyiz” görüşü öne çıkarıldı.

6,9 milyon yatırımcıyı ilgilendiriyor! İşte borsada yeni hedef ve model portföy…

BİST 100’DE HEDEF FİYAT

MSCI’ın Kasım 2026’da yapacağı muhtemel bir Türkiye sınıflandırma kararının da yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanan raporda; BİST 100 endeksi için 12 aylık dönemde 19.392 hedef fiyat seviyesi öngörüldü. Bu hedefin, borsa endeksinde %36,5’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ettiği de aktarıldı.

MODEL PORTFÖY HİSSELERİ

Gedik Yatırım’ın raporunda model portföyde yer alan hisseler de açıklandı. Buna göre Anadolu Hayat, Aksa Akrilik, Coca Cola İçecek, Doğan Holding, MLP Sağlık, Sabancı Holding, TAB Gıda, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası model portföyde yer aldı.

Öte yandan Enerjisa, Enka İnşaat, Ford Otosan ve Türk Anadolu Metal hisseleri için “endeks üzeri getiri” beklentisi de öne çıkarıldı.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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