Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a sürpriz teklif
Galatasaray'ın, İsviçre'nin Basel takımında U19 teknik direktörü olarak görev yapan eski futbolcusu Eren Derdiyok'a resmi teklif yaptığı öne sürüldü.
Sarı kırmızılı takımın, Basel U19 Teknik Direktörü Eren Derdiyok'a resmi teklif götürdüğü belirtildi.
ALTYAPIDA GÖREV YAPACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; futbolculuk kariyerini 2024 yılında sonlandırdıktan sonra İsviçre ekibinde görev yapan Derdiyok'a teklif yapıldı. Basel'in onay vermesi halinde Galatasaray'da U17 ve altyapı yapılanmasında görev alacağı aktarıldı.
GALATASARAY KARİYERİ
Futbolculuk döneminde 2016-2019 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen Eren Derdiyok, 84 maçta 26 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Son olarak İsviçre ekibi FC Schaffhausen'de oynayan Derdiyok, 2024 senesinde aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.