Üniversite öğrenimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan binlerce kişinin yakından takip ettiği öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme, ilişiği kesilen çok sayıda öğrenciye yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı sunacak. Kanunun yürürlüğe girip girmediği, Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği ise kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, belirli şartları taşıyan öğrencilere yeniden üniversiteye dönüş imkanı tanınırken, gözler şimdi düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte son durum ve merak edilen ayrıntılar...

Öğrenci affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, Meclisten geçti mi?

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemeleri içeren ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapan 28 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeyle birlikte daha önce çeşitli nedenlerle üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yenişden öğrenim görme imkanı tanındı.

Öğrenci affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, Meclisten geçti mi?

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Öğrenci affını içeren kanun Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadı. TBMM'de kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giriş tarihi de netleşmiş olacak. Başvuru süreci de bu tarihten sonra başlayacak.

Öğrenci affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, Meclisten geçti mi?

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme kapsamında hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek. Ekonomik sıkıntılar, sağlık sorunları, ailevi nedenler veya farklı gerekçeler nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan kişilewr gerekli şartları sağlamaları halinde üniversitelerine dönüş için başvurabilecek.

Teorik eğitimini tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitim ya da intörnlük aşamasını bitiremediği için mezun olamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını alma şansına kavuşacak.

Öğrenci affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, Meclisten geçti mi?

Fakat düzenleme herkesi kapsamıyor. Terör suçlarından hüküm giyenler, belirli ağır suçlardan mahkum olanlar, sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilen kişiler ile terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler bu haktan yararlanamayacak.

Öğrenci affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, Meclisten geçti mi?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başvuru süreci başlayacak. Düzenlemeye göre öğrencilerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde üniversitelerine başvuruda bulunmaları gerekecek.

Askerlik görevini yerine getirenler için ise farklı bir süre uygulanacak. Bu durumda olan kişiler, terhis tarihinden itibaren iki ay içerisinde başvuru yapabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenimlerine başlaması öngörülüyor.

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