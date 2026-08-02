Premier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonu fikstürü
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon fikstürünün açıklanmasının ardından futbolseverler, ligin başlayacağı tarihi ve ilk hafta oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı.
Premier Lig ne zaman başlıyor merak edilirken gözler ilk hafta maçlarına çevrildi. Son şampiyon Arsenal, sezonun açılış maçında lige yeni yükselen Coventry City'yi konuk ederken, ilk haftada Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham gibi dev ekipler de sahaya çıkacak. İşte Premier Lig 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk haftaya ilişkin tüm ayrıntılar...
PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu 21 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. Sezonun ilk düdüğü, son şampiyon Arsenal ile Premier Lig'e yükselen Coventry City arasında oynanacak mücadelede çalacak. Yeni sezonun açılış karşılaşmasıyla birlikte İngiltere'de futbol heyecanı yeniden başlayacak.
2026-2027 sezonu 30 Mayıs 2027 Pazar günü oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
İNGİLTERE PREMİER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ
2026-2027 Premier Lig 1. Hafta Maçları:
21 Ağustos 2026 Cuma
22.00 | Arsenal - Coventry City
22 Ağustos 2026 Cumartesi
14.30 | Hull City - Manchester United
17.00 | Everton - Crystal Palace
17.00 | Ipswich Town - Sunderland
17.00 | Nottingham Forest - Leeds United
19.30 | Brentford - Tottenham
23 Ağustos 2026 Pazar
16.00 | Brighton & Hove Albion - Aston Villa
16.00 | Manchester City - Bournemouth
18.30 | Newcastle United - Liverpool
24 Ağustos 2026 Pazartesi
22.00 | Fulham - Chelsea
2026-2027 Premier Lig 2. Hafta Maçları:
28 Ağustos 2026 Cuma
22.00 | Crystal Palace - Manchester City
29 Ağustos 2026 Cumartesi
14.30 | Liverpool - Nottingham Forest
17.00 | Bournemouth - Everton
17.00 | Coventry City - Hull City
19.30 | Tottenham - Newcastle United
30 Ağustos 2026 Pazar
16.00 | Chelsea - Brighton & Hove Albion
16.00 | Leeds United - Brentford
16.00 | Sunderland - Fulham
18.30 | Manchester United - Ipswich Town
31 Ağustos 2026 Pazartesi
22.00 | Aston Villa - Arsenal