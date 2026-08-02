İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon fikstürünün açıklanmasının ardından futbolseverler, ligin başlayacağı tarihi ve ilk hafta oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı.

Premier Lig ne zaman başlıyor merak edilirken gözler ilk hafta maçlarına çevrildi. Son şampiyon Arsenal, sezonun açılış maçında lige yeni yükselen Coventry City'yi konuk ederken, ilk haftada Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham gibi dev ekipler de sahaya çıkacak. İşte Premier Lig 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk haftaya ilişkin tüm ayrıntılar...

Premier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonu fikstürü

PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu 21 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. Sezonun ilk düdüğü, son şampiyon Arsenal ile Premier Lig'e yükselen Coventry City arasında oynanacak mücadelede çalacak. Yeni sezonun açılış karşılaşmasıyla birlikte İngiltere'de futbol heyecanı yeniden başlayacak.

2026-2027 sezonu 30 Mayıs 2027 Pazar günü oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Premier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonu fikstürü

İNGİLTERE PREMİER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ

2026-2027 Premier Lig 1. Hafta Maçları:

21 Ağustos 2026 Cuma

22.00 | Arsenal - Coventry City



22 Ağustos 2026 Cumartesi

14.30 | Hull City - Manchester United

17.00 | Everton - Crystal Palace

17.00 | Ipswich Town - Sunderland

17.00 | Nottingham Forest - Leeds United

19.30 | Brentford - Tottenham



23 Ağustos 2026 Pazar

16.00 | Brighton & Hove Albion - Aston Villa

16.00 | Manchester City - Bournemouth

18.30 | Newcastle United - Liverpool



24 Ağustos 2026 Pazartesi

22.00 | Fulham - Chelsea

Premier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonu fikstürü

2026-2027 Premier Lig 2. Hafta Maçları:



28 Ağustos 2026 Cuma

22.00 | Crystal Palace - Manchester City



29 Ağustos 2026 Cumartesi

14.30 | Liverpool - Nottingham Forest

17.00 | Bournemouth - Everton

17.00 | Coventry City - Hull City

19.30 | Tottenham - Newcastle United



30 Ağustos 2026 Pazar

16.00 | Chelsea - Brighton & Hove Albion

16.00 | Leeds United - Brentford

16.00 | Sunderland - Fulham

18.30 | Manchester United - Ipswich Town



31 Ağustos 2026 Pazartesi

22.00 | Aston Villa - Arsenal



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