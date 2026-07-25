Fulham, Trabzonspor’un stoperini almakta kararlı. Premier Lig ekibi, Nijeryalı forvet için pazarlıklara devam ederken bordo mavililer 30 milyon avro bonservis bedelini iki eşit taksit hâlinde talep etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’ya giden Trabzonspor’da transferin 1 numaralı ismi Chibuike Nwaiwu olmaya devam ediyor. Yarım sezonda değerine değer katan başarılı stoper için Premier Lig ekibi Fulham devrede olmaya devam ediyor. Oyuncuyu bırakmak istemeyen Ertuğrul Doğan yönetimi ‘tok satıcı’ rolüne devam ederken Fulham pek geri adım atacak gibi durmuyor. Son gelinen nokta da bunu gösteriyor.

MİTHAT GİRİŞİMİ

Bordo mavililer, 30 milyon avro bonservis bedeli talep etti ve bunun iki eşit taksit hâlinde istedi. İngiliz ekibi ise taksit sayısının artması taraftarı. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken oyuncu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Nwaiwu, Fulham’a sıcak bakıyor. Bu arada Fırtına iç piyasada Rize’nin sağ beki Mithat Pala konusundaki ilgisi bitmiş değil. Ya sezon başı ya devre arası transfer olacak gibi görünüyor.

GİGİ BECALİ: "DRAGUŞ İÇİN PARA VERMEM"

Trabzonspor'da satış listesinde olmasına rağmen Avusturya kampına götürülen Denis Draguş için Romanya ekibi FCSB'den açıklama geldi. Kulübün sahibi Gigi Becali, Draguş ile ilgilendiklerini doğrularken “Gelirse iyi olur. Ama önce kulübüyle anlaşması gerekiyor. Transferi için hiçbir bonservis ücreti ödemem. Eğer gerçekleşirse, onu kiralık olarak kadroma katarım" dedi.

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