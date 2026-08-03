Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat bölgesinde bir protesto sırasında karakol yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 16'ya yükseldi.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat bölgesinde bir karakol yakınlarında düzenlenen bombalı intihar saldırısında can kaybı artıyor. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini bildirdi.

7'Sİ POLİS 16 ÖLÜ

Bir polis yetkilisi, hayatını kaybedenlerden 7'sinin polis memuru, 9'unun ise sivil olduğunu açıkladı. Öte yandan 21 yaralının olduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıya yönelik taziye mesajı yayımlayarak, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Polisin açıklamasına göre, bir saldırgan üzerindeki patlayıcı düzenekle karakola girmeye çalışmış, güvenlik güçleri tarafından durdurulmasının ardından karakol girişinde üzerindeki düzeneği infilak ettirmişti. Olayın bölgede düzenlenen bir protesto sırasında meydana geldiği belirtilmişti.

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