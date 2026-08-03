KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da girdiği markette bir kadını bıçakla yaralayan şahıs, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kadın ile saldırganın hastanedeki tedavileri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesindeki bir markette öğle saatlerinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, markette bir kadına saldırarak yaralayan şahıs, ardından intihar girişiminde bulundu.

KKTC'de market kana bulandı! Önce kadını sonra kendisini bıçakladı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayda ağır yaralanan kadın ile zanlı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KKTCde market kana bulandı! Önce kadını sonra kendisini bıçakladı

Görgü tanıkları, saldırganın kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski sevgilisine saldırdığını iddia etti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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