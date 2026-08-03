Futbolseverlerin yakından takip ettiği 3 Ağustos 2026 Pazartesi maç programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar sahaya çıkmaya devam ederken, Avrupa'da lig heyecanı da hız kesmeden sürüyor. İskoçya Premier Ligi ve İngiltere Lig Kupası karşılaşmalarının yanı sıra birçok hazırlık maçı futbolseverleri bekliyor.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var merakla araştırılmaya devam ediyor. 3 Ağustos Pazartesi günü futbol gündeminde hem resmi lig maçları hem de kulüplerin sezon öncesi hazırlık mücadeleleri yer alıyor. Gün boyunca farklı ülkelerde oynanacak karşılaşmalar, yeni sezon öncesi takımların son durumunu görmek isteyen futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Gaziantep FK'nın hazırlık maçı ile Celtic'in İskoçya Premier Ligi mücadelesi günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında. İşte, 3 Ağustos 2026 maç takvimi...

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 3 Ağustos 2026 maç takvimi

BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

İskoçya - Premier Lig

21:30 Celtic Glasgow-FC Dundee

İngiltere - İngiltere Lig Kupası

21:30 York City FC-Crawley Town

Turnuvalar (Kulüpler) - Kulüp Hazırlık Maçları

18:00 Novi Beograd-Gaziantep FK

18:00 Al Shabab-MC Alger

18:30 Monopoli-Vibonese

19:00 Svoboda-Vrhnika

21:30 Potters Bar-St. Albans City

03:00 Al Nassr-Almeria

03:00 Bournemouth-Genoa

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