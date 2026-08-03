A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu. Türkiye'nin iç sahadaki Belçika mücadelesi ile Fransa deplasmanının oynanacağı statlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde kasım ayında Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların statlarını duyurdu. Açıklamayla birlikte iki mücadelenin tarihleri, başlama saatleri ve ev sahipliği yapacak stadyumlar da netlik kazandı.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika karşılaşmasını 12 Kasım 2026 Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'a daha önce de ev sahipliği yaptı. Milliler bu statta UEFA Uluslar Ligi kapsamında 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Belçika karşılaşmasıyla birlikte İzmir'deki stat, A Milli Takım'ın üçüncü kez resmi maçına ev sahipliği yapacak.

Türkiyenin Belçika ve Fransa maçları nerede, ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk olacak. Karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Fransa deplasmanı, Türkiye'nin grup etabındaki son sınavı olacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele eden Ay-Yıldızlı ekip, grup sıralamasını belirleyecek son karşılaşmasını Bordeaux'da oynayacak.

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