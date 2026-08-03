Ağustos 2026 kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları
Temmuz ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ağustos 2026 dönemine ait kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde %31,90 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından ağustos ayı kira zammı netleşti. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Kira zamlarını 12 aylık enflasyon belirliyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon Temmuz ayında yüzde %1,78 artarken, yıllık bazda ise yüzde %31,75 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde %31,90 oranında gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde %31,90 oldu.
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
Zam oranı: %31,90
Zam bedeli:6.380
Zamlı kira bedeli:26.380 TL
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|ESKİ KİRA
|ZAMLI KİRA
|ARTIŞ MİKTARI
|25.000 TL
|32.975 TL
|7.975 TL
|30.000 TL
|39.570 TL
|9.570 TL
|35.000 TL
|46.165 TL
|11.165 TL
|40.000 TL
|52.760 TL
|12.760 TL
|45.000 TL
|59.355 TL
|14.355 TL
|50.000 TL
|65.950 TL
|15.950 TL