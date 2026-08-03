Temmuz ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ağustos 2026 dönemine ait kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde %31,90 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre zam miktarı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından ağustos ayı kira zammı netleşti. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?

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AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Kira zamlarını 12 aylık enflasyon belirliyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon Temmuz ayında yüzde %1,78 artarken, yıllık bazda ise yüzde %31,75 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde %31,90 oranında gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde %31,90 oldu.

Ağustos 2026 kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: %31,90

Zam bedeli:6.380

Zamlı kira bedeli:26.380 TL

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA ARTIŞ MİKTARI 25.000 TL 32.975 TL 7.975 TL 30.000 TL 39.570 TL 9.570 TL 35.000 TL 46.165 TL 11.165 TL 40.000 TL 52.760 TL 12.760 TL 45.000 TL 59.355 TL 14.355 TL 50.000 TL 65.950 TL 15.950 TL

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