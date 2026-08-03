Geçtiğimiz hafta jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hızla yükselen Brent petrol, yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Kamuoyunca ''Brent petrol fiyatı neden düştü?'' sorusu ise gündemin merkezine yerleşti. ABD ile İran arasında diplomatik sürecin yeniden canlanabileceğine ilişkin beklentiler ve OPEC+ grubunun üretimi artırma kararını sürdürmesi, petrol fiyatları üzerinde güçlü bir satış baskısı oluşturdu.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı, haftanın ilk işlem saatlerinde yaklaşık 83,41 dolar seviyesine geriledi. Bir önceki işlem gününü 90 doların üzerinde tamamlayan Brent petrolde görülen hareket, kısa sürede yaklaşık yüzde 7,4'lük değer kaybına işaret etti. ABD ham petrolü Batı Teksas türü (WTI) petrolün Eylül vadeli kontratları da 79,60 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki, brent petrol fiyatı neden düştü?

Brent petrol fiyatı neden düştü? Varil fiyatı yüzde 7,4 geriledi!

BRENT PETROL FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler petrol piyasasında satışların hızlanmasına sebep oldu.

Piyasalarda, iki ülke arasında yeniden müzakere sürecine girilmesinin Orta Doğu'da arzı tehdit eden riskleri azaltabileceği değerlendirmesi öne çıktı. Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam edeceği yönündeki beklentiler, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesini sağladı.

Brent petrol fiyatı neden düştü? Varil fiyatı yüzde 7,4 geriledi!

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Trump İran ile diplomatik görüşmelerin yeniden başlayacağını ifade ederken, tarafların anlaşmaya varabileceği konusunda iyimser mesajlar verdi. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve bölgedeki nükleer gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik sürecin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." diye konuştu.

Yapılan açıklamalar ise enerji piyasalarında arz kesintisi ihtimalinin zayıfladığı yönündeki algıyı güçlendirdi.

Brent petrol fiyatı neden düştü? Varil fiyatı yüzde 7,4 geriledi!

İRAN'DAN DA UZLAŞMA MESAJLARI GELDİ

Washington'dan gelen açıklamaların ardından Tahran yönetiminden de dikkat çeken mesajlar verildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası mutabakat sürecinin hem ülke güvenliği hem de bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Hürmüz Boğazı konusunda Umman aracılığıyla yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı.



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