Brent petrol yüzde 4,5 düşüş ile 73.6 dolara gerileyerek ABD-İran savaşının başlamasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD göstergesi Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 70 doların altını indi.

ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş küresel enerji ağını derinden sarstı.

Aylardır süren savaşta iki ülkenin mutabakat zaptını imzalaması ile birlikte Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği yeniden canlanırken, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Brent petrol sert çakıldı! ABD-İran savaşından bu yana en düşük seviyede

HÜRMÜZ'ÜN KİLİDİ AÇILDI

Mutabakat zaptının imzalanmasından sonraki 60 günlük sürede yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konular müzakere edilecek.

ABD-İran anlaşması ile birlikte savaşın başından bu yana kapalı olan ve küresel ticarette önemli bir konuma sahip olan Hürmüz Boğazı, tamamen açıldı ve ücretsiz oldu.

Brent petrol sert çakıldı! ABD-İran savaşından bu yana en düşük seviyede

PETROL SERT DÜŞTÜ

Brent petrol yüzde 4,5 düşüşle varil başına 73,6 dolara geriledi. Bu, ABD-İran savaşından önceki döneme ait en düşük seviye olarak kaydedildi.

Brent petrol sert çakıldı! ABD-İran savaşından bu yana en düşük seviyede

Hürmüz Boğazı’ndaki arz endişelerinin azalmasıyla ABD göstergesi Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 70 doların altına düştü.

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