NATO, ABD'nin İran ile süren uzun soluklu savaşında İtalya'da bulunan ABD üslerini etkin olarak kullandığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'a yönelik saldırılar sırasında İtalya'da ABD üslerinden 500 ABD uçağının kalktığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçağın havalandığını ifade etti. İtalya Savunma Bakanlığı ise Rutte'nin açıklamalarına tepki göstererek, mevcut anlaşmalar kapsamında yalnızca teknik ve lojistik uçuşlara izin verildiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'li Fox News kanalına röportaj verdi. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki eylemlerinin NATO müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirterek, "Bence Başkan, tam olarak yapılması gerekeni yapıyor, İran'ın nükleer kapasitesini azaltıyor. İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bölge için yıkıcı olurdu. Tüm dünya için yıkıcı olurdu" ifadelerini kullandı.

500 ABD uçağı kalktı! İtalya'daki üsler İran'a saldırılarda etkin rol oynadı

"İTALYA'DAKİ ABD ÜSLERİNDEN 500 ABD UÇAĞI HAVALANDI"

Rutte ayrıca Trump'ın NATO'ya yönelik hayal kırıklığını tamamen anladığını, ancak NATO müttefiklerin İran'la savaşı sırasında ABD'ye askeri destek sağladığını dile getirdi. Rutte, "NATO söz konusu olduğunda hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Ancak bunların münferit vakalar olduğunu kabul edelim. Çünkü bu konuda söylenecek daha çok şey var. Ülke ülke, müttefik müttefik, hepsi üslerini Epic Fury Operasyonu (ABD'nin İran'a yönelik operasyonu) için kullanıma açtı. Operasyonu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 ABD uçağı havalandı. Bu çok büyük bir sayı. Tüm Avrupa'ya bakarsak 4 bin ila 5 bin uçuş görevinden bahsediyoruz" diye konuştu.

500 ABD uçağı kalktı! İtalya'daki üsler İran'a saldırılarda etkin rol oynadı

Rutte, "Romanya gibi bir ülke, başkenti Bükreş'teki havalimanı tanker uçakları için depo olarak kullanıldığı için ticari hava trafiğini azaltmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın savunmasında ABD'ye yardım etmeye devam ettiğini söyleyen Rutte, "Şimdi Avrupa'daki büyük müttefiklerin, örneğin mayın temizleme konusunda yardımcı olabilmek için askeri varlıklarını boğaza yakın yerlere önceden yerleştirdiklerini görüyorsunuz" dedi.

Trump'ın İran stratejisinin "tamamen arkasında" olduğunu söyleyen Rutte, NATO'yu "daha güçlü" hale getirdiğini, ABD'yi daha güvenli kıldığını ve müttefikleri savunmaya daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirtti. Rutte, Trump'ın "tam olarak gerekli olanı" yaptığını söyledi.

500 ABD uçağı kalktı! İtalya'daki üsler İran'a saldırılarda etkin rol oynadı

İTALYA'DAN TEPKİ: "YALNIZCA TEKNİK VE LOJİSTİK UÇUŞLARA İZİN VERİLDİ"

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rutte'nin "İran'a saldırılar sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı" ifadesine tepki geldi. İtalya'nın anayasasına, uluslararası antlaşmalara ve ülke topraklarındaki müttefik üslerini düzenleyen anlaşmalara tamamen uygun hareket ettiği, mevcut hükümlerin dışında hiçbir faaliyete izin vermediği ifade edilen açıklamada, "Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun parlamentoya yaptığı bilgilendirmede de açıklandığı gibi hükümet, mevcut anlaşmalarda belirtilen prosedürler çerçevesinde yalnızca teknik ve lojistik, saldırı içermeyen faaliyetlere izin vermiştir. Bu kapsamın dışında kalan herhangi bir talep söz konusu olduğunda bilindiği üzere İtalya talepleri reddetmiştir" denildi.

Açıklamada, "Dolayısıyla Epic Fury Operasyonu ile hiçbir ilgisi olmayan NATO Genel Sekreteri'nin yetkilendirilmiş uçuş türlerini karıştırarak tamamen yanıltıcı mesaj veren bir yeniden yapılandırma sunması şaşırtıcıdır. Kaynağından yapılacak basit bir doğrulama, yaşananların doğru şekilde anlaşılmasını sağlayabilir. İtalya yalnızca anlaşmalar kapsamında izin verilen uçuşlara yetki veriyor ve bu da askeri saldırı niteliğindeki faaliyetleri tamamen dışlıyor. Her zaman yaptığı gibi ve mevcut anlaşmalar kapsamında da yapmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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