Diyarbakır’da etkisini artıran sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirirken araç içindeki termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Diyarbakır’da etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi! Kaçacak gölgelik aradılar

TURİSTLER ZOR GEZDİ

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle tarihi ve turistik alanları gezdi. Kent genelinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilirken, araç içi termometre ise 45 dereceyi gösterdi.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi! Kaçacak gölgelik aradılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde biraz artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44

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