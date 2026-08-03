Iğdır’da köy kahvehanesine girerek masaya konan yarasa, görenleri hayrete düşürdü. İlk kez bu kadar yakından yarasa gören vatandaşlar, o anları videoya kaydetti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede oturan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

Kahvehanede şaşırtan olay! Kuş sandılar görünce inanamadılar

KUŞ SANDILAR, YARASA ÇIKTI

Aniden içeri giren kanatlı hayvan, masaya kondu. Görenlerin kuş sandığı hayvanın kısa süre sonra yarasa olduğu anlaşıldı.

Bir süre yarasayı izleyen köylüler o anları, cep telefonlarıyla kaydetti, fotoğrafını çekti. Köy kahvehanesine giren yarasa, kısa süreli panik sonrasında doğaya geri bırakıldı.

Kahvehanede şaşırtan olay! Kuş sandılar görünce inanamadılar

“SADECE FİLMLERDE GÖRÜYORDUK”

Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, “Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk. Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal alanına bıraktık. Yarasa da uçarak uzaklaştı” diye konuştu.

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