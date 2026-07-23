Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatında artış oldu. Böylece akaryakıt fiyatları son 16 günde 7 kez artmış oldu. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. ABD-İran savaşında ateşkesin sağlandığı dönemde 70 dolara kadar inen brent petrol, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesiyle 90 doları aştı. Bu gelişme son 16 günde akaryakıta 7 kez zam gelmesine neden oldu.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM

Motorine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 10 Temmuz'da 3 lira 8 kuruş, 15 Temmuz'da benzine 1 lira 60 kuruş, 17 Temmuz'da da motorine 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira, 21 Temmuz tarihinde ise motorine 1 lira 12 kuruş zam geldi. Bugün ise benzinin fiyatı arttı.

Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor! Benzin 70 liraya dayandı

BENZİN 70 LİRA SINIRINA DAYANDI

Benzinin litre fiyatı 23 Temmuz itibarıyla 1 lira 23 kuruş zamlandı. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 70 lira sınırına kadar çıktı. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 69,60 liraya yükseldi. Kentte motorin ise 77.12 TL'den satılıyor.

23 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 67.00 74.28 31.19 İstanbul Anadolu 66.85 74.13 30.59 Ankara 67.97 75.40 31.29 İzmir 68.25 75.67 31.19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.