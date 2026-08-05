JTI sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyat tarifesiyle Winston, Camel, LD ve Monte Carlo markalarının paket fiyatları 115 TL ile 130 TL arasına yükseldi.

Dünyanın önde gelen uluslararası tütün ve tütün ürünleri üreticileri arasında yer alan, birçok ülkede sigara üretimi ve satışı gerçekleştiren küresel şirket, fiyat politikaları ve zam kararlarıyla yakından takip ediliyor.

Türkiye pazarında da geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Japan Tobacco International (JTI) grubundaki sigaralara zam geldi. Grubun birçok ürününe zam gelirken, uygulanacak yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli olacak.

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Yeni zamlı fiyat tarifesine göre Winston'un en düşük fiyatlı ürünleri 120 TL'ye, standart Winston ise 125 TL'ye yükseldi. Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence'in fiyatı ise 130 TL'ye çıktı. Böylece JTI grubundaki sigaraların paket fiyatları 115-130 TL bandına yükseldi.

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha, paketi 130 liraya çıktı

CAMEL'A YAPILAN ZAM

Ayrıca JTI'ın bir diğer markası olan Camel'a da zam geldi. Türkiye'de birçok kişinin kullandığı Camel'ın yeni fiyatlarına göre, daha önce 105 TL olan Camel Slims Q Line ve Camel Slender 115 TL'ye yükseldi. Camel Deep Blue'nun fiyatı 107 TL'den 115 TL'ye çıkarken, Camel Black & White'ın fiyatı 108 TL'den 120 TL'ye yükseldi. Camel Yellow & Brown'ın fiyatı ise 110 TL'den 120 TL'ye çıktı.

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha, paketi 130 liraya çıktı

LD VE MONTE CARLO'NUN FİYATI DA YÜKSELDİ

JTI'ın Türkiye'de en çok satılan markalarından LD ve Monte Carlo'nun fiyatı da 115 TL oldu. LD ve LD Slims ürünlerinin fiyatı 105 TL'den 115 TL'ye yükselirken, Monte Carlo da 105 TL'den 115 TL'ye çıktı.

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha, paketi 130 liraya çıktı

Öte yandan, 100 gramlık Camel Yellow sarmalık kıyılmış tütünün fiyatında değişiklik yapılmadı. Ürün 285 TL'den satılmaya devam edecek. Tütün sektöründe maliyet unsurları ve vergi düzenlemeleri, fiyat tarifelerinin belirlenmesinde temel etkenler arasında yer almaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde maliyetlerde yaşanabilecek değişimlerin sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte yeni fiyat listesi:

Ürün Eski fiyat Yeni fiyat Artış Winston Slender Q Line 110 TL 120 TL 10 TL Winston Slender & Slender Long 110 TL 120 TL 10 TL Winston Dark Blue & Deep Blue 110 TL 120 TL 10 TL Winston 115 TL 125 TL 10 TL Winston Slims Q Line 120 TL 130 TL 10 TL Winston Slims 120 TL 130 TL 10 TL Winston Xsence 120 TL 130 TL 10 TL Camel Slims Q Line 105 TL 115 TL 10 TL Camel Slender 105 TL 115 TL 10 TL Camel Deep Blue 107 TL 115 TL 8 TL Camel Black & White 108 TL 120 TL 12 TL Camel Yellow & Brown 110 TL 120 TL 10 TL LD 105 TL 115 TL 10 TL LD Slims 105 TL 115 TL 10 TL Monte Carlo 105 TL 115 TL 10 TL Camel Yellow 100 gr sarmalık tütün 285 TL 285 TL Değişmedi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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