Düğüne 20 bin kişi katıldı! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparaslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik çiftinin düğününe katıldı. 20 binin üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleşen düğünde çiftin şahitliklerini MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan yaptı.
Ankara'da, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik hayatlarını birleştirdi.
Düğüne MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.
20 BİN KİŞİLİK DÜĞÜN
20 binin üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleşen düğünde Enes ve Zehra çiftinin nikahını Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı.
BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çiftin şahitliklerini ise, MHP Lideri Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan yaptı. Nikah merasiminin ardından düğünde sanatçı Ali Kınık, Veli Erdem Karakülah ve Latif Doğan sahne aldı.