A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçı öncesi açıklamalar yaptı. Avustralya karşısındaki beklenmedik mağlubiyet sonrası yaşanan hayal kırıklığını anlayabildiğini ancak bir maçlık sonucun ardından maruz kaldıkları ağır eleştirilerin iyi niyetli olmadığını belirten Montella, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık çıkarıyor." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesi eleştirilere cevap verdi.

"YIKMAYA ÇALIŞAN BİR SİSTEM OLMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Avustralya yenilgisinin ardından maruz kaldıkları eleştiriler hakkında konuşan Montella, "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos oluşturuldu biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Vincenzo Montella

"TÜRKİYE’YE ZARAR VERMEK İSTEYEN İNSANLAR..."

Mağlubiyet sonrası kaotik bir ortam oluşturmaya çalışan kimselerin olduğunu söyleyen Montella, "Kaos oluşturup da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık çıkarıyor. Bu beni etkilemiyor." diye konuştu.

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