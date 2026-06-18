İhlas Haber Ajansı • Çelebi
Kırıkkale'de acı olay! Geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın öldü
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 87 yaşındaki Şehriban Ercan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların dehşet içinde yardıma koştuğu ve kaza anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı feci olayın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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