Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 mağlup ederek, play-off'ları katılmayı garantileyen ilk ekip olmayı başardı.

NBA'de Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi. Ball Arena'da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu; 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Sezonun 32'nci mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta MarJon Beauchamp 16 sayı kaydederken; Quentin Grimes ve Trendon Watford, 12'şer sayıyla maçı tamamladı. 76ers'ta Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

Nuggets'ta Christian Braun 22 sayıyla maçın en skorer ismi olarak sezonun 42'nci galibiyetine katkı sundu. Cameron Johnson 18, Nikola Jokic ise 8 sayı ve 14 asistle oynadı.

THUNDER, PLAY-OFF'LARDA

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla takımını taşıdı. Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken, Ajay Mitchell 16 sayı kaydetti. Magic'de Paolo Banchero 32 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi. Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası