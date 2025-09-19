Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 8. sezonuyla haftaya başladı. 5 Eylül tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi. 15-19 Eylül Gelinim Mutfakta haftasında en yüksek puanı toplayarak 83 puanla Hanife, 10 altın bileziği kazanan isim oldu. Miyase ise 1 puanla bileziği kaçırdı.

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

19 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hanife: 16

Tuğba: 15

Zerrin: 15

Miyase:15

15-19 Eylül haftalık puan durumu:

Hanife: 83

Miyase: 82

Tuğba: 68

Zerrin: 52

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta programında haftalık puan tablosunda en son sırada olan Zerrin 52 puanla elenerek yarışmaya veda etti.