Haberler > Haberler > Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu

- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu
Gelinim Mutfakta, Yarışma, Televizyon, Kanal D, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 19 Eylül Cuma tarihli bölümünde haftanın birincisi belli oldu. Bölümün ardından 10 altın bileziği kazanan, elenen ve günün birincisi olan isimler netleşti. Hanife, Tuğba, Miyase ve Zerrin arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitlerken 15-19 Eylül haftasında yarışmaya veda eden gelin belli oldu. İşte, 19 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim...

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 8. sezonuyla haftaya başladı. 5 Eylül tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi.  15-19 Eylül Gelinim Mutfakta haftasında en yüksek puanı toplayarak 83 puanla Hanife, 10 altın bileziği kazanan isim oldu. Miyase ise 1 puanla bileziği kaçırdı. 

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu - 1. Resim

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

19 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hanife: 16

Tuğba: 15

Zerrin: 15

Miyase:15

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu - 2. Resim

15-19 Eylül haftalık puan durumu:

Hanife: 83

Miyase: 82

Tuğba: 68

Zerrin: 52

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

 Gelinim Mutfakta programında haftalık puan tablosunda en son sırada olan Zerrin 52 puanla elenerek yarışmaya veda etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

