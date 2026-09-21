Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak
Başlık ResmiToyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

Toyota, hidrojen yakıt hücreli prototipiyle Dakar’a hazırlanırken Alpine, Türkiye’deki satış ağını Ankara, Bursa ve İzmir’e taşıdı. Elektrikli modeller ve yeni satış noktaları otomotiv gündeminde öne çıktı.

Kaydet
|

Toyota’nın yarış departmanı GAZOO Racing, hidrojen yakıt hücreli prototipi DKR GR FC Hilux ile 1-15 Ocak 2027 tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dakar Rallisi’nde mücadele edecek.

Araç, yenilikçi teknolojilere ayrılan Dakar Future Mission 1000 kategorisinde yarışacak.

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak
Başlık ResmiToyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES ve IAV ortaklığıyla geliştirilen araç, 13 etaptan oluşan 1.000 kilometrelik zorlu parkurda test edilecek. Benzinli motor yerine hidrojen yakıt hücresi kullanan bu prototip, sürüş sırasında sıfır CO₂ emisyonu sağlarken egzozundan yalnızca su salımı gerçekleştirecek…

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak
Başlık ResmiToyota Hilux... Hidrojenle yarışacak
ÖNERİLEN HABERLER
Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
T-OTOMOBİL

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

ALPINE TÜRKİYE'DE HIZLI BÜYÜYOR

MAİS, İstanbul’daki Alpine Store’un ardından Ankara, Bursa ve İzmir şubelerinde yeni Alpine satış noktalarını hizmete açtı.

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak
Başlık ResmiToyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

Bu genişlemeyle birlikte otomobil tutkunları, markanın tamamen elektrikli modelleri A290 ve A390’ı kendi şehirlerinde yakından keşfetme fırsatı yakalarken; sergilenen modellerden A290 için doğrudan test sürüşü imkânı sunulmaya başladı. Alpine’in tamamen elektrikli serisinin ilk modeli olan ve Temmuz 2025’te Türkiye pazarına sunulan
A290, bir yılı aşkın sürede 300 adede yaklaşan başarılı bir satış rakamına ulaştı.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Kaydet
COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
COP31 nerede ve ne zaman?
Kaydet
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.