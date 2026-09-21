Toyota, hidrojen yakıt hücreli prototipiyle Dakar’a hazırlanırken Alpine, Türkiye’deki satış ağını Ankara, Bursa ve İzmir’e taşıdı. Elektrikli modeller ve yeni satış noktaları otomotiv gündeminde öne çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Toyota’nın yarış departmanı GAZOO Racing, hidrojen yakıt hücreli prototipi DKR GR FC Hilux ile 1-15 Ocak 2027 tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dakar Rallisi’nde mücadele edecek.

Araç, yenilikçi teknolojilere ayrılan Dakar Future Mission 1000 kategorisinde yarışacak.

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES ve IAV ortaklığıyla geliştirilen araç, 13 etaptan oluşan 1.000 kilometrelik zorlu parkurda test edilecek. Benzinli motor yerine hidrojen yakıt hücresi kullanan bu prototip, sürüş sırasında sıfır CO₂ emisyonu sağlarken egzozundan yalnızca su salımı gerçekleştirecek…

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

ALPINE TÜRKİYE'DE HIZLI BÜYÜYOR

MAİS, İstanbul’daki Alpine Store’un ardından Ankara, Bursa ve İzmir şubelerinde yeni Alpine satış noktalarını hizmete açtı.

Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak

Bu genişlemeyle birlikte otomobil tutkunları, markanın tamamen elektrikli modelleri A290 ve A390’ı kendi şehirlerinde yakından keşfetme fırsatı yakalarken; sergilenen modellerden A290 için doğrudan test sürüşü imkânı sunulmaya başladı. Alpine’in tamamen elektrikli serisinin ilk modeli olan ve Temmuz 2025’te Türkiye pazarına sunulan

A290, bir yılı aşkın sürede 300 adede yaklaşan başarılı bir satış rakamına ulaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala