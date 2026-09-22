Beşiktaş zirvede: 17 futbolcuya milli takımlardan davet
Milli maç arasına girilirken; Beşiktaş, 4 büyükler arasında milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp oldu. Siyah-beyazlılardan 17 futbolcu, farklı milli takımlardan davet aldı.
Süper Lig'e verilen araya 3-2'lik Amed Sportif Faaliyetler yenilgisiyle giren Beşiktaş, 4 büyükler arasında milli takımlara en fazla futbolcu gönderen kulüp oldu.
Siyah-beyazlılar, 17 futbolcu ile ilk sırada yer alırken; Galatasaray'dan 16, Fenerbahçe'den 13 ve Trabzonspor'dan 11 futbolcu milli takımlara çağrıldı.
KARTAL'IN MİLLİ TAKIMLARA GİDEN 17 OYUNCUSU
Orkun Kökçü, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Salih Özcan, A Milli Takım kadrosunda yer aldı.
Alexander Nübel Almanya, Amir Murillo Panama, Dusan Vlahovic Sırbistan, Emmanuel Agbadou ve Kassoum Ouattara Fildişi Sahili, Hyeon-gyu Oh Güney Kore, Junior Olaitan Benin, Leandro Trossard Belçika, Milot Rashica Kosova ve Wilfred Ndidi Nijerya Milli Takımı'na gitti.
Yasin Özcan Türkiye U21, Ernest Poku Hollanda U21'den davet alırken Taylan Bulut da Almanya U20 Milli Takımı'na çağrıldı.