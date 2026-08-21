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Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu

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Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu
Fotoğraf Başlığı Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu

Yeni sezon dizileri arasında yer alan Anne Yarısı, ilk tanıtımının yayınlanmasıyla gündeme geldi. Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'i başrollerde buluşturan yapımın çekim yerleri, konusu, oyuncu kadrosu ve yayın takvimine ilişkin ayrıntılar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman?

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde çekim süreci devam ederken ilk tanıtım da izleyiciyle buluştu. Aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmaların merkezinde ilerleyen dizide Ali ve Zeynep'in sekiz yıl sonra bir çocuğun etrafında kesişen hikayesi anlatılacak. Dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı ve ilk bölümün yayın tarihi ise tanıtımın ardından merak konusu oldu.

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin çekimleri farklı şehirlerde gerçekleştiriliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekim süreci İzmir'de Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep karakterinin sahneleriyle başladı. İzmir'deki çekimlerin ardından ekip Kapadokya'ya geçti. Çekimler ilerleyen bölümlerde Kapadokya'da devam edecek.

Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu
Başlık ResmiAnne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu

ANNE YARISI İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Anne Yarısı'nın yayın tarihi izleyicilerin merak ettiği başlıkların başında geliyor. Ancak dizinin ilk bölümünün ekrana geleceği kesin tarih açıklanmadı. Çekimlerin başlaması ve ilk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekran yolculuğu için hazırlıklar sürüyor. İlk bölüm tarihi açıklandığında yayın günü ve saatinin NOW tarafından duyurulması bekleniyor.

Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu
Başlık ResmiAnne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu

TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Anne Yarısı'nın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Ali ve Zeynep arasındaki geçmişe dayanan hesaplaşmanın ilk ipuçları gösterildi. Yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun çevresinde yeniden kesişen iki karakterin geçmişte yaşadıkları, hikayenin temel çatışmasını oluşturacak.

Dizinin hikayesinde aile bağları, saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve fedakarlıklar öne çıkıyor. Cihangir Ceyhan'ın Ali'yi, Burcu Özberk'in ise Zeynep'i canlandırdığı yapımın tanıtımı, geçmişte yaşanan olayların yıllar sonra karakterlerin hayatını nasıl etkileyeceğine odaklanıyor.

Anne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu
Başlık ResmiAnne Yarısı nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Tanıtım fragmanı gündem oldu

ANNE YARISI OYUNCULARI

Anne Yarısı'nın başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir ve Yeliz Korkmaz bulunuyor.

Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı da dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Senaryoyu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları yeniden kesişen Ali ve Zeynep'in hikayesini konu alıyor. Aile sırları, velayet mücadelesi ve geçmişten gelen hesaplaşmalar hikayenin temel unsurları arasında bulunuyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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