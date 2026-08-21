Antalya Havalimanı'nda korkunç cinayet! Emekli polis, kız arkadaşını öldürdü

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, tabanca ile kız arkadaşını öldürdü.

Bugün sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında korkunç bir cinayet işlendi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru H.D. (51), kız arkadaşı olduğu belirtilen havalimanı personeli Gürcistan uyruklu Elina Ş.'yi (38) beylik tabancasıyla vurdu.

EMEKLİ POLİS GÖZALTINDA

Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya Havalimanında korkunç cinayet! Emekli polis, kız arkadaşını öldürdü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Havalimanında korkunç cinayet! Emekli polis, kız arkadaşını öldürdü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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